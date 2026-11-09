सऊदी अरब में छठे हज सम्मेलन में शामिल हुए किरेन रिजिजू, हज 2027 के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सऊदी अरब के जेद्दा में छठे हज सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने जायरीनों के कल्याण ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, दुबई। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सऊदी अरब के जेद्दा में छठे हज सम्मेलन और प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जायरीनों के कल्याण और हज 2027 के सफल आयोजन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
मंत्री ने रविवार को प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों की आधिकारिक बैठक में भी भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉ. तौफीक बिन फवजान अल-रबियाह ने की। इस दौरान उनके साथ जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूत फहद सूरी और संयुक्त सचिव (हज) मोहम्मद अफजल भी मौजूद थे।
जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अनुसार, मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान रिजिजू ने तीर्थयात्रियों के कल्याण के प्रति सऊदी नेतृत्व की निरंतर प्रतिबद्धता के लिए भारत की ओर से आभार व्यक्त किया और भारत-सऊदी अरब की मजबूत साझेदारी को फिर से रेखांकित किया।
भारतीय मिशन ने बताया कि रिजिजू ने मक्का क्षेत्र के उप-गवर्नर, प्रिंस सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुलअजीज अल सऊद के साथ अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर बातचीत भी की।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)