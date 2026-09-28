इजराइली राष्ट्रपति नेतन्याहू का 'गुप्त' आबूधाबी दौरा, UAE राष्ट्रपति से सीक्रेट मीटिंग पर हलचल तेज

डिजिटल डेस्क, आबूधाबी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ी हलचल सामने आई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की।

हालांकि इस मुलाकात को लेकर दोनों ही देशों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब इजराइल में 7 अक्टूबर, 2023 के हमास हमले को लेकर फिर से गंभीर बहस छिड़ गई है।

बहस के बीच हमले पर बढ़ा विवाद इजराइली अखबार 'हारेट्ज़' ने हाल ही में रिपोर्ट दी थी कि हमास के हमले से लगभग 10 दिन पहले UAE के राष्ट्रपति ने खुद नेतन्याहू को एक बड़े ऑपरेशन की चेतावनी दी थी। जिसे बाद में सुरक्षा एजेंसियों तक नहीं पहुंचाया गया।

हालांकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करते हुए अखबार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। आगामी चुनावों को देखते हुए विपक्ष इस मुद्दे पर सुरक्षा चूक का आरोप लगाकर नेतन्याहू को घेर रहा है।

UAE ने 'हारेट्ज' की रिपोर्ट पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उसने पहले कहा है कि 2020 में राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद से दोनों देशों के बीच "बातचीत के खुले और सीधे रास्ते" बने हुए हैं।

नेतन्याहू-नाहयान की पहले भी हुईं गुप्त मुलाकातें यह पहली बार नहीं है जब दोनों नेताओं की गुप्त मुलाकात की चर्चा हुई है। इस साल की शुरुआत में UAE ने किसी भी मुलाकात से इनकार किया था, लेकिन मई में इजराइली पीएम के ऑफिस ने जानकारी दी थी कि नेतन्याहू ने खाड़ी देश का गुप्त दौरा किया था।