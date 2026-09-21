मिडिल ईस्ट तनाव ले डूबा भारतीय चावल का व्यापार! निर्यात घटने से मंडियों की खरीद में कमी, किसानों पर सीधा असर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव से ईंधन की सप्लाई ही नहीं बल्कि भारत का व्यापार भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। इसमें बासमती का कारोबार प्रमुख है। शिपिंग रूट प्रभावित होने, माल ढुलाई का खर्च बढ़ने और विदेशी बाजारों में चल रही उथल-पुथल के कारण निर्यातकों ने और मिलर्स ने ऑर्डर और शिपमेंट की चिंताओं के बीच मंडियों से बासमती चावल की खरीद कम कर दी है।

वहीं पंजाब की मंडियों में अब बासमती की नई फसल भी आनी शुरू हो गई है जिसके चलते मिलर्स के पास स्टोरेज की भी बड़ी चिंता बन गई है। निर्यात में कमी और मंडियों में बढ़ती आवक के बीच किसानों के ऊपर खरीद और भंडारण की समस्या बढ़ सकती है।

हर महीने 5 लाख टन का कारोबार बासमती एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पंजाब के अध्यक्ष बल कृष्ण गर्ग ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भारत हर महीने करीब 5 लाख टन बासमती चावल का एक्सपोर्ट करता है, इसमें पंजाब की हिस्सेदारी करीब एक-तिहाई है। उन्होंने आगे कहा कि मिडिल-ईस्ट में में तनाव और युद्ध शुरू होने से पहले पंजाब के निर्यातक हर महीने लगभग 1.6 लाख टन बासमती चावल का एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें अब इसमें काफी गिरावट आई है।

फ्रेट की लागत में 10 गुना बढ़ोतरी बल कृष्ण गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि, तनाव बढ़ने के बाद कई शिपिंग कंपनियों ने अपनी सर्विसेज को सीमित कर दिया है। इसके चलते माल ढुलाई यानी फ्रेट की लागत पहले के मुकाबले करीब 10 गुना बढ़ गई है। बढ़ती कॉस्ट से न सिर्फ एक्सपोर्टर्स की लागत बढ़ी है बल्कि विदेशी बाजारों को लेकर अनिश्चितता भी बनी हुई है। इस स्थिति का असर बासमती की खरीद पर भी पड़ रहा है। एक्सपोर्टर्स और मिलर्स मंडियों से पहले की तुलना में बासमती चावल की खरीद कम कर रहे हैं, जिससे पंजाब की बासमती फसल के बाजार पर दबाव बढ़ सकता है।

बदल रहा शिपमेंट का रूट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गर्ग ने बताया कि पहले दुबई तक एक कंटेनर भेजने में करीब 500 डॉलर खर्च होते थे, अब यही खर्च बढ़कर 5,000 डॉलर से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा सऊदी अरब भारतीय बासमती चावल के बड़े खरीदारों में शामिल है, और वहां भी अनिश्चितता देखने को मिली। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब भेजी जाने वाली बासमती की खेप दम्माम पोर्ट के रास्ते जाती थी लेकिन तनाव के चलते अब दम्माम तक माल भेजना मुश्किल हो गया है, इसलिए निर्यातक खेप को लाल सागर की तरफ स्थित जेद्दा पोर्ट के रास्ते भेज रहे हैं, इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ रही है, बल्कि निर्यात में भी गिरावट आई है।