डिजिटल डेस्क, यरुशलम। ईरान के साथ एक और सैन्य टकराव की धमकियों से इजरायल पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व प्रमुख डेविड बार्निया ने अब खुले तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तीसरे युद्ध का आह्वान किया है।

कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर नए हमलों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं। इसी बीच बार्निया ने तर्क दिया है कि इजरायल को तेहरान के नेतृत्व को सत्ता से हटाने के लिए सही मौके का फायदा उठाना चाहिए, भले ही इसके लिए फिर से युद्ध क्यों न करना पड़े।

सोमवार को यरुशलम में एलनेट सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मोसाद निदेशक डेविड बार्निया ने कहा कि इजरायल को ईरान के खिलाफ एक और युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेहरान के साथ कोई भी कूटनीतिक समझौता कभी टिकाऊ नहीं हो सकता।

बार्निया ने दावा किया कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं मूल रूप से सैन्य प्रकृति की हैं और इस खतरे को स्थायी रूप से खत्म करने का एकमात्र तरीका इस्लामिक रिपब्लिक के शासन को गिराना है। बार्निया ने कहा, 'इस शासन के पतन को सुनिश्चित करने के लिए हमें तेजी और दृढ़ संकल्प के साथ काम करने की जरूरत है। यदि इसका मतलब फिर से युद्ध करना है, तो हमें वही करना होगा।' यह पूछे जाने पर कि इजरायल को कब कार्रवाई करनी चाहिए, उन्होंने जवाब दिया कि मेरा उत्तर है जिस क्षण ऐसा करना संभव हो।

उन्होंने आगे कहा कि युद्ध में जाने के फैसले में कई पहलुओं पर विचार करना शामिल होता है और परिस्थितियां अनुकूल होते ही इजरायल को हमला करना चाहिए। बार्निया ने यह भी चेतावनी दी कि परमाणु हथियार से लैस ईरान इजरायल के अलावा अन्य देशों के लिए भी खतरा बनेगा। उन्होंने कहा कि आज यह इजरायल के खिलाफ है, कल यूरोप के खिलाफ होगा।

सैन्य कार्रवाई की जल्दबाजी को लेकर इजरायल के भीतर उभरे मतभेद नई सैन्य कार्रवाई की इन मांगों ने एक और हमले की तात्कालिकता को लेकर इजरायल के भीतर मौजूद मतभेदों को भी उजागर कर दिया है। खबरों के अनुसार, नेतन्याहू ने वरिष्ठ मंत्रियों और सुरक्षा अधिकारियों से कहा है कि ईरान के खिलाफ अभियान जरूरी है और वे एक नए सैन्य अभियान का समर्थन करने के लिए ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं।

चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अनाम वरिष्ठ इजरायली सैन्य अधिकारी ने बताया कि इजरायली और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पहले ही ऑपरेशनल प्लान को साझा कर मंजूरी दे दी है, और अब हमले का समय ट्रंप के फैसले पर निर्भर है।

हालांकि, नेतन्याहू के इस रुख को यशार पार्टी के नेता और इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ गादी आइसनकोट ने चुनौती दी है। सोमवार को पार्टी की एक बैठक में बोलते हुए आइसनकोट ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई तत्काल ईरानी खतरा नजर नहीं आता, जिसके लिए नई सरकार के गठन से पहले सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता हो।

चैनल 12 के अनुसार, उन्होंने कहा कि मुझे फिलहाल इजरायल राज्य के लिए ऐसा कोई सीधा और तत्काल खतरा नहीं दिखता, जिसके लिए सरकार बनने से पहले कार्रवाई करनी पड़े। आइसनकोट ने ईरान के पास बचे 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम के भंडार को देश के लिए सबसे गंभीर परमाणु खतरा बताया और कहा कि इजरायल को इसे नष्ट करने या हटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तत्काल हमले के पक्ष में नहीं ट्रंप नेतन्याहू के बढ़ते दबाव के बावजूद ट्रंप ने तत्काल किसी अन्य सैन्य अभियान को मंजूरी देने में खास रुचि नहीं दिखाई है। 19 नवंबर को एक्सियोस को दिए एक साक्षात्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि वह ईरान पर कोई भी फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं हैं और संकेत दिया था कि वह नए साल की शुरुआत के बाद ही नए हमलों की संभावना पर फिर से विचार करेंगे।

ट्रंप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या तेहरान को झुकने के लिए मजबूर करने हेतु जारी नौसैनिक नाकेबंदी और आर्थिक दबाव को थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए। हालांकि, सैन्य विकल्प अब भी खुला हुआ है। फॉक्स न्यूज के अनुसार, रविवार को ट्रंप ने कहा कि यदि बातचीत से कोई समझौता नहीं निकलता है, तो वे नए साल के बाद ईरान के खिलाफ नए हमलों का आदेश देने के पक्ष में हैं। उन्होंने अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने की किसी भी संभावित कोशिश को लेकर तेहरान को चेतावनी भी दी और कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वे ऐसी कोशिश करें, ताकि वे भी अपनी बाकी नौसेना की तरह समुद्र की तलहटी में समा जाएं।