डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हमास ने पहले इजरायल पर हमला किया जिसके बाद इजरायल ने गाजा में व्यापक अभियान चलाया। इजरायल पर फलस्तीनी बंदियों से जबरन कबूलनामे हासिल करने के लिए यातना को संस्थागत और कानूनी संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगा है।

'पब्लिक कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर इन इजरायल' की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने फलस्तीनी बंदियों से कबूलनामा हासिल करने के लिए यातना को कानूनी संरक्षण दिया है। शिन बेट के जांचकर्ताओं के खिलाफ दर्ज 42 शिकायतों की समीक्षा के बाद सामने आया है कि तीन-चौथाई से अधिक बंदियों ने नींद से वंचित रखने, शारीरिक हमलों, दर्दनाक मुद्राओं और यौन हिंसा जैसे तरीकों के कारण अपना अपराध स्वीकार किया।

द गार्डियन के अनुसार, एक प्रमुख मामले में फरवरी 2019 में गिरफ्तार एक फलस्तीनी वकील से साढ़े सत्ताईस दिनों में 552 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई, जिसमें एक सत्र लगभग 48 घंटे तक चला, लेकिन राज्य निरीक्षक ने इसे स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप बताया।