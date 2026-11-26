इजरायल ने फलस्तीनी बंदियों से जबरन कबूलनामे के लिए हिरासत में दी यातनाएं, रिपोर्ट में लगाए गंभीर आरोप
'पब्लिक कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर इन इजरायल' की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने फलस्तीनी बंदियों से कबूलनामा हासिल करने के लिए यातना को कानूनी संरक्षण दिया है।
HighLights
एक फलस्तीनी वकील से साढ़े सत्ताईस दिनों में 552 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई
बंदियों ने नींद से वंचित रखने, शारीरिक हमलों, दर्दनाक मुद्राओं जैसे गंभीर यातनाओं की बात कही है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हमास ने पहले इजरायल पर हमला किया जिसके बाद इजरायल ने गाजा में व्यापक अभियान चलाया। इजरायल पर फलस्तीनी बंदियों से जबरन कबूलनामे हासिल करने के लिए यातना को संस्थागत और कानूनी संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगा है।
'पब्लिक कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर इन इजरायल' की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने फलस्तीनी बंदियों से कबूलनामा हासिल करने के लिए यातना को कानूनी संरक्षण दिया है।
शिन बेट के जांचकर्ताओं के खिलाफ दर्ज 42 शिकायतों की समीक्षा के बाद सामने आया है कि तीन-चौथाई से अधिक बंदियों ने नींद से वंचित रखने, शारीरिक हमलों, दर्दनाक मुद्राओं और यौन हिंसा जैसे तरीकों के कारण अपना अपराध स्वीकार किया।
द गार्डियन के अनुसार, एक प्रमुख मामले में फरवरी 2019 में गिरफ्तार एक फलस्तीनी वकील से साढ़े सत्ताईस दिनों में 552 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई, जिसमें एक सत्र लगभग 48 घंटे तक चला, लेकिन राज्य निरीक्षक ने इसे स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप बताया।
रिपोर्ट के अनुसार, 1999 में इजरायली सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमित शारीरिक दबाव पर रोक लगाने के बावजूद, जांचकर्ता किसी आसन्न खतरे को रोकने के नाम पर दिए गए 'आवश्यकता बचाव' के अपवाद का दुरुपयोग कर रहे हैं।
आंकड़ों से पता चलता है कि 2001 से 2024 के बीच दर्ज की गई 1,680 से अधिक शिकायतों में से किसी में भी अभियोग नहीं चलाया गया।
यह खुलासा मार्च 2026 में पारित इजरायल के मृत्युदंड कानून के संदर्भ में गंभीर चिंता पैदा करता है, जबकि इजरायल के न्याय मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि शिकायतों की जांच की जाती है और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है।
(सोर्स- द गार्डियन)