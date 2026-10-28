एग्जिट पोल में नेतन्याहू गठबंधन बहुमत से दूर, 50 सीट मिलने का अनुमान

डिजिटल डेस्क, यरूशलम। इजरायल में वोटों की गिनती चल रही है, लेकिन नतीजे अभी अनिश्चित हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई भी राजनीतिक गुट अपने दम पर बहुमत हासिल करने की स्थिति में नहीं है।

इजरायल चुनाव 2026 को लेकर सामने आए एग्जिट पोल में बेंजामिन नेतन्याहू गठबंधन बहुमत से दूर नजर आ रहा है। ऐसै में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या विपक्षी गठबंधन के साथ सत्ता बदल सकते हैं।

इजरायल में सत्ता बनाने के लिए कितनी सीटें जरूरी?

इजरायल में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए 61 सीटों की जरूरत है। इजरायली टीवी चैनलों के एग्जिट पोल के मुताबिक, नेतन्याहू की लिकुड पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनी रह सकती है, जिसके पास 24 या 25 सीटें हो सकती हैं।