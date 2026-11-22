डिजिटल डेस्क, यरुशलम। इजरायल की अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे गादी आइजनकोट ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी को गठबंधन वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। आइजनकोट की पार्टी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

जेरूसलम पोस्ट के अनुसार, आइजनकोट ने शनिवार को अपनी पार्टी यशर की वार्ता टीम को निर्देश दिया कि वह लिकुड के प्रतिनिधियों को लंबे, मैराथन दौर की बातचीत के लिए बुलाए, ताकि एक व्यापक गठबंधन सरकार के गठन की दिशा में प्रगति हो सके। एबीसी न्यूज के मुताबिक, सरकार बनाने के लिए आइजनकोट के पास दिसंबर तक का समय है।

लिकुड की शर्तें

इस पहल के बाद लिकुड ने भी शनिवार को राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन के लिए अपनी शर्तें सामने रखीं। बेनेट का समर्थन

कुछ ही देर बाद बेयाचद पार्टी के प्रमुख नफ्ताली बेनेट ने लिकुड के साथ एकता सरकार बनाने का समर्थन किया। बेनेट ने कहा कि आइजनकोट के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए।