इजरायल में सरकार बनाने की कवायद तेज, आइजनकोट ने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को गठबंधन वार्ता के लिए बुलाया
आइजनकोट ने शनिवार को अपनी पार्टी यशर की वार्ता टीम को निर्देश दिया कि वह लिकुड के प्रतिनिधियों को लंबे, मैराथन दौर की बातचीत के लिए बुलाए, ताकि एक व्यापक गठबंधन सरकार के गठन की दिशा में प्रगति हो सके।
HighLights
इजरायल में राजनीतिक गतिरोध तोड़ने और नई सरकार बनाने की पहल
सरकार बनाने के लिए आइज़नकोट के पास दिसंबर तक का समय है
डिजिटल डेस्क, यरुशलम। इजरायल की अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे गादी आइजनकोट ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी को गठबंधन वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। आइजनकोट की पार्टी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
जेरूसलम पोस्ट के अनुसार, आइजनकोट ने शनिवार को अपनी पार्टी यशर की वार्ता टीम को निर्देश दिया कि वह लिकुड के प्रतिनिधियों को लंबे, मैराथन दौर की बातचीत के लिए बुलाए, ताकि एक व्यापक गठबंधन सरकार के गठन की दिशा में प्रगति हो सके। एबीसी न्यूज के मुताबिक, सरकार बनाने के लिए आइजनकोट के पास दिसंबर तक का समय है।
लिकुड की शर्तें
इस पहल के बाद लिकुड ने भी शनिवार को राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन के लिए अपनी शर्तें सामने रखीं।
बेनेट का समर्थन
कुछ ही देर बाद बेयाचद पार्टी के प्रमुख नफ्ताली बेनेट ने लिकुड के साथ एकता सरकार बनाने का समर्थन किया। बेनेट ने कहा कि आइजनकोट के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए।
आगे की चुनौती
द येशिवा वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यह चेतावनी भी दी गई है कि लिकुड वार्ता का इस्तेमाल गठबंधन बनाने में देरी के लिए कर सकती है, ताकि आइजनकोट का जनादेश समाप्त हो जाए।
टाइम्स ऑफ इजरायल के हवाले से बताया गया है कि डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रमुख यायर गोलान ने कहा है कि अति-रूढ़िवादी (अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स) दलों को शामिल करने वाली गठबंधन सरकार का वे विरोध नहीं करेंगे।