होर्मुज में डूबा मालवाहक जहाज, आईफोन और परफ्यूम लूटने दौड़े मछुआरे ईरानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान की खाड़ी तट पर एक कार्गो जहाज डूबने के बाद सैकड़ों स्थानीय मछुआरे छोटी नावों और बचाव जहाजों में निकल पड़े। वे पानी में तैरते कंटेनरों से आईफोन, फ्रेंच परफ्यूम और अन्य सामान निकालने की होड़ में लगे दिखे।

जहाज जीएफएस प्राइड 14 अक्टूबर को डूबा। सिंगापुर के झंडे वाले इस जहाज पर 2500 से ज्यादा कंटेनर लदे थे। वीडियो फुटेज में नावें आधे डूबे कंटेनरों के बीच घूमती दिख रही हैं। कुछ मछुआरे पानी से बक्से खींच रहे हैं, तो एक छोटी नाव पूरे कंटेनर को खींचने की कोशिश कर रही है।

एक व्यक्ति वीडियो में कहता है कि हम होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर जा रहे हैं। सुना है कंटेनर शिप डूब गया है, इसलिए आईफोन और परफ्यूम लेने जा रहे हैं।

जहाज कैसे डूबा?

सिंगापुर सरकार के अनुसार जहाज पर आग लगने से वह डूबा। 21 चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित निकाले गए, किसी को चोट नहीं आई।

वहीं ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) नेवी का दावा है कि जहाज ने “अनधिकृत और खतरनाक” रास्ता अपनाया और समुद्री माइन से टकराया, जिससे आग लगी।

यह घटना होर्मुज के आसपास वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों में बढ़ोतरी के बीच हुई है। जीएफएस प्राइड पिछले 24 घंटों में डूबने वाला दूसरा और युद्ध शुरू होने के बाद तीसरा जहाज है।

IRGC ने जहाजों को इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी है और मछुआरों से तैरते कंटेनरों के आसपास सावधानी बरतने को कहा है।

तेहरान ने शुक्रवार को साफ कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य फिर खोलने के लिए अमेरिका को क्षेत्र से अपनी सेना हटानी होगी।