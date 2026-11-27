जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच कुवैत ने दावा किया है कि गुरुवार को ईरानी ड्रोन हमले में दो इतालवी नागरिकों की मौत हो गई। इटली के विदेश मंत्रालय ने भी दोनों की मौत की पुष्टि की है। हालांकि, ईरान ने किसी भी तरह का हमला करने से इनकार किया है।

कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल सौद अब्दुल अजीज अल अतवान के अनुसार, देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन हमलों को नाकाम किया। इस दौरान इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन के मलबे की चपेट में आने से दो इतालवी नागरिकों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

रॉयटर के अनुसार, इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने सीनेट को बताया कि मारे गए दोनों नागरिक टेक्नीशियन थे और जर्मन रक्षा कंपनी रीनमेटाल की इतालवी इकाई में काम करते थे। वे कुवैत के एक एयर डिफेंस सर्विलांस स्टेशन पर तैनात थे।

घटना में एक कुवैती और एक पाकिस्तानी नागरिक भी घायल हुआ है। दूसरी ओर, ईरान के वरिष्ठ सैन्य प्रवक्ता जनरल अबुलफजल शेकर्ची ने कहा कि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में कोई सैन्य या आक्रामक अभियान नहीं चलाया है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि तेहरान कुवैत के साथ मिलकर इस घटना की जांच करने और असल दोषियों को सामने लाने के लिए तैयार है। पेजेश्कियान ने विकास पर दिया जोरईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि प्रतिबंधों, सैन्य हमलों और बाहरी दबाव के बावजूद ईरान विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एएनआई के अनुसार, खोरासान प्रांत में नई शहरी ट्रेन लाइन के पहले चरण के उद्घाटन पर उन्होंने घरेलू क्षमताओं और जनभागीदारी को देश की प्रगति का आधार बताया। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में देशवासियों से एकजुट रहने का भी आह्वान किया।

ट्रंप ने गिनाईं उपलब्धियां, पत्रकार को लगाई फटकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयार्क टाइम्स के पत्रकार डेविड ई. सेंगर की एक रिपोर्ट पर नाराजगी जताई। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने पत्रकार को दोयम दर्जे का रिपोर्टर बताते हुए आरोप लगाया कि उनकी रिपोर्ट में प्रशासन की उपलब्धियों को जगह नहीं दी गई। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी को अपनी सबसे सफल रणनीतियों में से एक बताया। साथ ही वेनेजुएला के खिलाफ एक दिन में मिली जीत को भी अपनी बड़ी उपलब्धि करार दिया।