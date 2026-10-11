होर्मुज से निकल रहे सुपरटैंकर में बारूदी सुरंग से टकराने के बाद लगी आग, दूर तक दिखीं लपटें

डिजिटल डेस्क, तेहरान। होर्मुज जलडमरूमध्य में एक बड़ा समुद्री हादसा सामने आया है। ईरानी मीडिया 'प्रेस टीवी' की रिपोर्ट के अनुसार, एक क्रूड ऑयल सुपरटैंकर ने अनाधिकृत और खतरनाक रास्ते से गुजरने की कोशिश की, इस दौरान वह एक समुद्री बारूदी सुरंग से टकरा गया, जिससे उसमें जोरदार धमाका हुआ और भयंकर आग लग गई।

इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने एक बयान में इस बात का दावा किया कि इस क्रूड ऑयल सुपरटैंकर ने जलडमरूमध्य से निकलते समय अपनी नेविगेशन और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (GPS) को बंद कर दिया था, जिसके बाद यह नाविक बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया।

दूर तक दिखाई दी लपटें टैंकर में लगी आग इतनी भयानक थी कि तटीय इलाकों में दूर-दूर तक रह रहे लोगों ने भी इसकी भयंकर लपटें और धुएं को साफ देखा। IRGC ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी उल्लंघन करने वाला तेल टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और नियमों की अनदेखी करेगा, उसका यही हश्र होगा।

सेना ने यह भी स्पष्ट किया कि अनाधिकृत मार्गों का उपयोग करने वाले जहाजों के खिलाफ कार्रवाई अब केवल होर्मुज जलडमरूमध्य तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन्हें पूरे क्षेत्र में खदेड़ा और दंडित किया जाएगा। जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण ईरान का कहना है कि अमेरिकी-इजरायली आक्रामकता की शुरुआत से ही उसके सशस्त्र बल होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए हुए हैं। चल रहे संघर्ष के बीच इस रास्ते से होने वाला कमर्शियल ट्रैफिक भी भारी गिरावट के साथ सिंगल डिजिट में आ गया है।

तेहरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मानता और ईरान का विश्वास बहाल करने के लिए कदम नहीं उठाता, तब तक यह जलमार्ग नहीं खोला जाएगा। बातचीत का रास्ता खुला रहेगा- ईरानी राष्ट्रपति इस तनावपूर्ण माहौल के बीच, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने तुर्कमेनिस्तान के तुर्कमेनबासी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बैठक के दौरान कहा कि अमेरिका द्वारा पिछले दौर की वार्ताओं के बीच दो बार हमले किए जाने के बावजूद उनका देश बातचीत की मेज से पीछे नहीं हटेगा।