डिजिटल डेस्क, तेहरान। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट के पूर्व में माइंस से टकराने के बाद तीन तेल टैंकरों में आग लग गई। आईआरजीसी का आरोप है कि इन जहाजों ने प्रतिबंधित इलाकों से गुजरते समय ईरानी नौसेना की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अपने नेविगेशन सिस्टम को भी बंद कर रखा था।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, आईआरजीसी ने कहा कि ईरानी नौसेना बलों की चेतावनियों के बावजूद ये टैंकर प्रतिबंधित क्षेत्रों में चल रहे थे। आरोप है कि इस इलाके से गुजरते समय इन जहाजों ने अपने नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिए थे।

होर्मुज में जारी तनाव ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरआईबी द्वारा जारी एक बयान में, आईआरसीसी ने कहा कि इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करना जरूरी है। यह घटनाक्रम होर्मुज से समुद्री आवाजाही को लेकर बढ़े तनाव के बीच सामने आया है।

अमेरिका ने भी किया हमला अल जजीरा की रिपोर्ट में एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी का हवाला देते हुए बताया गया है कि अमेरिका ने होर्मुज में ईरान के केशम द्वीप पर स्थित आईआरजीसी के मिसाइल लॉन्च साइट पर सटीक हमले किए। यह कार्रवाई बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान द्वारा किए गए हमले के जवाब में की गई थी।

अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यह हमला आत्मरक्षा में किया गया था। वॉशिंगटन के मुताबिक, यह ईरान द्वारा अमेरिकी सैनिकों और सैन्य संपत्तियों के खिलाफ की गई आक्रामकता का जवाब था। अधिकारी ने आगे बताया कि अमेरिकी विमानों ने सटीक हथियारों का इस्तेमाल करके केशम द्वीप पर आईआरजीसी के मिसाइल लॉन्च साइट को निशाना बनाया।

यह घटनाक्रम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज में और उसके आसपास बढ़ते तनाव के बीच हुआ है, जहां हाल ही में कथित तौर पर कम से कम पांच जहाजों को नुकसान पहुंचा है। यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा बहरीन में एक एयरबेस पर अमेरिकी रडार सिस्टम की ओर लॉन्च किए गए कई ड्रोनों को रोक लिया गया।