'फ्रिज संभाल नहीं पा रहे, देश क्या संभालेंगे', साइबर अटैक का आरोप लगाने वाले फ्रांस की ईरान ने सरेआम उड़ाई खिल्ली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस और ईरान के बीच कूटनीतिक तनातनी बढ़ गई है। पेरिस ने ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की एक साइबर यूनिट पर फ्रांस के सैकड़ों सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर हमला करने का आरोप लगाया है। तेहरान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए फ्रांसीसी सरकार का मजाक उड़ाया है।

ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपने लोगों की शिकायतों का समाधान तो दूर, फ्रिज तक संभाल नहीं पा रही फ्रांसीसी सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही है। हां, ईरान शक्तिशाली है। लेकिन फ्रांस की तरह हम गाजा में नरसंहार का समर्थन या स्कूलों-अस्पतालों पर बमबारी करके अपनी ताकत नहीं दिखाते

फ्रांस ने कहा कि सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेटरों की हैकिंग के पीछे ईरान का हाथ फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरो ने सोमवार को आरोप लगाया कि उनके देश में पिछले महीने सुपरमार्केट के रेफिजरेटरों पर हुए साइबर हमलों (हैकिंग) के पीछे ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) का हाथ था और तेहरान को इसके परिणाम भुगतने होंगे।