ईरान का फिल्मी अंदाज... तेलुगु मूवी की क्लिप शेयर कर उड़ाया ट्रंप का मजाक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी के बीच तेहरान ने फिल्मी क्लिप शेयर करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया है। जिम्बाब्वे में ईरान के दूतावास ने एक तेलुगु एक्शन फिल्म की क्लिप का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप के ईरान को खत्म करने वाले बयानों का मजाक उड़ाया और साथ ही यह भी कहा कि ईरान बेबस नहीं है।

अमेरिका और उसके राष्ट्रपति को निशाना बनाने के लिए मीम्स का इस्तेमाल करने के अपने ट्रेंड को जारी रखते हुए दूतावास ने व्यंग्यात्मक लहजे में ट्रंप प्रशासन पर हॉलीवुड के बजाय बॉलीवुड फिल्में देखने का आरोप लगाया। 'हॉलीवुड की नहीं बॉलीवुड की फिल्में देख रहे ट्रंप' दूतावास ने पोस्ट में कहा, "ट्रंप ईरान को पूरी तरह खत्म करने की बात करते हैं लेकिन वे जानते हैं कि ईरान बेबस नहीं है। जैसा कि हमने बताया वे हाल ही में हॉलीवुड के बजाय बॉलीवुड फिल्में देख रहे हैं।"

कौन सी फिल्म की क्लिप की शेयर? तेलुगु एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म भगवंत केसरी के 58 सेकंड के क्लिप में राइफल, दंगा-रोधी ढाल और दूसरे हथियारों से लैस पुरुषों के दो समूहों के बीच आमने-सामने का जबरदस्त टकराव दिखाया गया है।

ट्रंप ने क्या कहा था? मंगलवार को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (UNGA) में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह खत्म करने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि वह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या ईरान को फिर से खड़ा होने देने वाली डील को मंजूरी दी जाए या फिर इस्लामिक रिपब्लिक को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए और वह भी जल्द से जल्द।