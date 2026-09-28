ईरान के हाथ लगा अमेरिका का दूसरा समुद्री ड्रोन, होर्मुज में Mk 18 Kingfish को पकड़ने का दावा

डिजिटल डेस्क, तेहरान। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने होर्मुज में एक अमेरिकी अंडरवाटर ड्रोन को जब्त करने का दावा दोहराया है। ईरानी अधिकारियों ने पहले इसे REMUS 600 बताया था, लेकिन अब अपनी दावे में बदलाव करते हुए इसे Mk 18 Mod 2 Kingfish बताया है।

IRGC के प्रवक्ता सेकेंड ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहेब्बी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस जब्ती की पुष्टि की। उन्होंने इसे एक अमेरिकी सैन्य प्रणाली बताते हुए लिखा कि होर्मुज IRGC नौसेना के लिए अमेरिकी पनडुब्बियों के शिकार का मैदान बन चुका है।

हमारा दूसरा शिकार इस बार Mk 18 Mod 2 Kingfish पकड़ा गया है। यह सोनार और सटीक नेविगेशन से लैस उन्नत, स्वायत्त AUV है, जिसकी कीमत लाखों डॉलर है। यह केवल एक शिकार नहीं, बल्कि तकनीक और खुफिया जानकारी की एक बड़ी ट्रॉफी है।

खुफिया और इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन के जरिए कार्रवाई ईरान के सरकारी प्रसारक (आईआरजीसी) की रिपोर्ट के अनुसार, IRGC ने इसे अमेरिकी सेना के खिलाफ एक सुनियोजित कार्रवाई बताया। बयान में कहा गया कि IRGC की नौसेना ने सैन्य खुफिया और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मदद से एक जटिल ऑपरेशन चलाया और जासूसी के मकसद से तैनात इस अमेरिकी अंडरवाटर वाहन को अपने जाल में फंसा लिया।