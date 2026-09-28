ईरान के हाथ लगा अमेरिका का दूसरा समुद्री ड्रोन, होर्मुज में Mk 18 Kingfish को पकड़ने का दावा
ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने होर्मुज में अमेरिकी अंडरवाटर ड्रोन Mk 18 Mod 2 Kingfish जब्त करने का दावा किया है।
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डिजिटल डेस्क, तेहरान। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने होर्मुज में एक अमेरिकी अंडरवाटर ड्रोन को जब्त करने का दावा दोहराया है। ईरानी अधिकारियों ने पहले इसे REMUS 600 बताया था, लेकिन अब अपनी दावे में बदलाव करते हुए इसे Mk 18 Mod 2 Kingfish बताया है।
IRGC के प्रवक्ता सेकेंड ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहेब्बी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस जब्ती की पुष्टि की। उन्होंने इसे एक अमेरिकी सैन्य प्रणाली बताते हुए लिखा कि होर्मुज IRGC नौसेना के लिए अमेरिकी पनडुब्बियों के शिकार का मैदान बन चुका है।
हमारा दूसरा शिकार इस बार Mk 18 Mod 2 Kingfish पकड़ा गया है। यह सोनार और सटीक नेविगेशन से लैस उन्नत, स्वायत्त AUV है, जिसकी कीमत लाखों डॉलर है। यह केवल एक शिकार नहीं, बल्कि तकनीक और खुफिया जानकारी की एक बड़ी ट्रॉफी है।
खुफिया और इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन के जरिए कार्रवाई
ईरान के सरकारी प्रसारक (आईआरजीसी) की रिपोर्ट के अनुसार, IRGC ने इसे अमेरिकी सेना के खिलाफ एक सुनियोजित कार्रवाई बताया। बयान में कहा गया कि IRGC की नौसेना ने सैन्य खुफिया और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मदद से एक जटिल ऑपरेशन चलाया और जासूसी के मकसद से तैनात इस अमेरिकी अंडरवाटर वाहन को अपने जाल में फंसा लिया।
शुरुआत में IRGC ने इस सबमर्सिबल को REMUS 600 बताया था और आरोप लगाया था कि यह जलडमरूमध्य में जासूसी मिशन पर था।
IRIB के अनुसार, जब्त किए गए सिस्टम को सैन्य विशेषज्ञों को सौंप दिया गया है, ताकि इसके अंदर जमा डेटा और संवेदनशील जानकारी निकाली जा सके। हालांकि, ईरानी मीडिया ने इस जब्ती से जुड़ा कोई स्वतंत्र या ठोस सबूत पेश नहीं किया है।
होर्मुज पर सख्त रुख
इस घटना के साथ ही IRGC ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री ऊर्जा परिवहन मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अपनी कड़ी चेतावनी दोहराई।
बयान में कहा गया कि IRGC नौसेना किसी भी अनधिकृत आवाजाही या संदिग्ध गतिविधि के खिलाफ सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रखेगी।
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