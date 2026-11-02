सुरक्षा चिंताओं के चलते भारत-सऊदी अरब की उड़ानें बाधित, कब तक स्थगित रहेंगी फ्लाइट

डिजिटल डेस्क, दुबई। भारत और सऊदी अरब के बीच उड़ानों में व्यवधान अभी जारी है। खाड़ी देश में मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए, अकासा एयर ने रविवार को जेद्दा के लिए अपनी सेवाओं के निलंबन को 18 नवंबर तक बढ़ा दिया है। एयरलाइन ने बताया कि रियाद आने-जाने वाली उड़ानें 30 नवंबर तक स्थगित रहेंगी।

दो दिन पहले ही एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा था कि जेद्दा, रियाद और दम्मम के लिए उनकी उड़ानें 14 नवंबर तक निलंबित रहेंगी। इंडिगो ने भी सऊदी अरब के कई शहरों के लिए अपनी सेवाएं 14 नवंबर तक स्थगित कर दी हैं।

उड़ानों में व्यवधान जारी सऊदी अरब में हवाई अड्डों सहित आम नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों के बीच नियमित उड़ानों में व्यवधान जारी है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने हवाई अड्डों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे समेत सऊदी अरब के कई ठिकानों पर हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस समूह ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं।