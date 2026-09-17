'यमन में मार गिराया सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान', वीडियो जारी कर हूती विद्रोहियों ने किया दावा

डिजिटल डेस्क, सना। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने यमन में सऊदी अरब के एफ-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। उन्होंने एक ही वीडियो में दो तरह के विज़ुअल शेयर किए हैं। पहले विज़ुअल में एक टारगेटिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट को निशाना बनाता हुआ दिख रहा है और दूसरे विज़ुअल में कथित तौर पर एयरक्राफ्ट का मलबा और उसके साथ हथियारबंद लोग पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

हूती विद्रोहियों ने विमान के पायलटों के बारे में कुछ नहीं कहा है। सऊदी पक्ष ने भी अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि इस फुटेज की असलियत की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है लेकिन द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक, फुटेज में दिख रहा विमान सऊदी वायु सेना का सबसे एडवांस्ड मॉडल एफ-15एसए लगता है।

किस ओर इशारा करता है ये दावा? रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फुटेज में दिख रहे विमान पर टेल नंबर 5539 है, जो देश के दक्षिण-पश्चिम में स्थित किंग खालिद एयर बेस के 55वें स्क्वाड्रन को दिया गया है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो यह पहली बार होगा जब इस संघर्ष में हूतियों ने किसी फाइटर प्लेन को मार गिराया होगा। यह घटनाक्रम पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुआ है, क्योंकि हूतियों ने सऊदी अरब पर हमले तेज कर दिए हैं।

विद्रोहियों ने बरपाया कहर हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की घेराबंदी का ऐलान किया है और हाल के हफ्तों में लगातार उस देश पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। मंगलवार को हुए हमलों के कारण जेद्दा में देश के मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा और यानबू, ताइफ, आभा और जाजान समेत कई अन्य शहरों में अलर्ट जारी किया गया। साथ ही, बुधवार को सऊदी अरब ने हूतियों पर इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का पर ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया।