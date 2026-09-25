सऊदी अरामको पर हूती विद्रोहियों का बड़ा हमला, मिसाइल और ड्रोन से पोर्ट सिटी यांबू को भी दहलाने का दावा

डिजिटल डेस्क, रियाद। यमन के ईरान समर्थित हुती ने दावा किया है कि सऊदी अरब पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हुती के अनुसार, इन हमलों में राजधानी रियाद स्थित संवेदनशील ठिकाने और लाल सागर के बंदरगाह शहर यानबू में स्थित सऊदी अरामको की पेट्रोलियम सुविधाओं को निशाना बनाया गया।

वहीं दूसरी ओर, सऊदी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने ताइफ और यानबू सहित विभिन्न क्षेत्रों की ओर दागी गईं छह बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही सफलतापूर्वक मार गिराया है। रियाद पर हमले की पुष्टि नहीं रॉयटर्स के अनुसार, सऊदी अरब के आधिकारिक बयान में इस बात की तुरंत पुष्टि नहीं की गई कि रियाद को निशाना बनाया गया था या राजधानी में कोई मिसाइल गिरी। मिसाइलों को इंटरसेप्ट किए जाने और हुती के दावों के बाद रियाद, ताइफ या यानबू से किसी के हताहत होने या किसी बड़े नुकसान की कोई तत्काल आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली है। आधिकारिक पुष्टि के अभाव में इन हमलों के वास्तविक प्रभाव और सीमा के बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

यानबू का रणनीतिक महत्व यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्रीय तनाव और प्रमुख ऊर्जा मार्गों में व्यवधान के कारण सऊदी अरब के तेल बुनियादी ढांचे और निर्यात पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। यानबू लाल सागर का एक बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। यह सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के जरिए भेजे जाने वाले कच्चे तेल का मुख्य आउटलेट है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य का एक प्रमुख वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।

ग्रीक वायु रक्षा प्रणाली की भूमिका रॉयटर्स के अनुसार, इन हमलों के दौरान सऊदी अरब में तैनात ग्रीक-संचालित एयर डिफेंस सिस्टम ने यानबू की प्रमुख तेल रिफाइनिंग सुविधाओं के पास एक ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर दिया।