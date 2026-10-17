यमन के अदन एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों ने दागीं मिसाइलें, बाल-बाल बचे यात्री

डिजिटल डेस्क, साना। यमन के बंदरगाह शहर अदन के हवाई अड्डे पर शुक्रवार रात हमला हुआ। पुलिस ने जानकारी दी कि एयरपोर्ट पर दो मिसाइलें गिरीं। 10 दिनों से भी कम समय में हवाई अड्डे पर हुआ यह दूसरा ऐसा हमला है।

पुलिस ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। हूती विद्रोहियों के एयरपोर्ट पर किया मिसाइल अटैक ईरान से जुड़े संघर्ष के नए मोर्चे पर लड़ाई तेज हो गई है, जिसमें विद्रोही पड़ोसी देश सऊदी अरब और यमन को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को सऊदी अरब का समर्थन हासिल है।

यमन सरकार के सूचना मंत्री ने बताया कि मिसाइलें 'यमेनिया एयरवेज' के एक विमान से लगभग 500 मीटर दूर गिरीं। यह विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विमान में सवार यात्रियों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि उन्हें मीडिया से बातचीत करने की इजाजत नहीं है।