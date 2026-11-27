रॉयटर, रियाद। यमन के हूती लड़ाकों ने गुरुवार को सऊदी अरब के जजान शहर में स्थित आयल रिफायनरी पर हवाई हमला किया। इस हमले से रिफायनरी को नुकसान हुआ है और उसमें आग लग गई है।

हूती के इस हमले की सऊदी अरब ने पुष्टि कर दी है, कारखाने में काम रोक दिया गया है। इससे पहले बुधवार को हूती ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी रास तानुरा रिफायनरी पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया था।

जजान शहर की जिस रिफायनरी पर हूती ने हमला किया उसकी तेलशोधन क्षमता प्रतिदिन चार लाख बैरल कच्चे तेल की है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने बताया है कि जजान पर हमले के बाद हूती के बैलेस्टिक मिसाइल लांचर साइट को हवाई हमले में नष्ट कर दिया गया। यह स्थान हूती के नियंत्रण वाले यमन के बंदरगाह शहर होदेदा में था।

इसके अतिरिक्त भी हूती के इलाकों पर हवाई हमले किए गए। इससे पहले बुधवार को हूती ने रास तानुरा रिफायनरी पर हमले के अतिरिक्त जेद्दा और जजान के बंदरगाहों पर हमलों का दावा किया था। हूती और सऊदी अरब के बीच तनातनी जुलाई में शुरू हो गई थी। इसी दौरान हूती ने सऊदी जहाजों के लाल सागर से गुजरने पर रोक लगा दी और सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार की सेना से उसकी झड़प होने लगी।