डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । होर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर जहाजों को निशाना बनाए जाने से समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पनामा के झंडे वाले एलपीजी टैंकर 'टारा गैस' पर 16 नवंबर को दो बार मिसाइल से हमला किया गया। इस घटना के बाद चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा।

टैंकर पर सवार 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि एक भारतीय नाविक लापता है। उसकी तलाश जारी है। लगातार हो रही घटनाओं से भारतीय नाविकों की सुरक्षा और खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही को लेकर चिंता बढ़ गई है।

केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रही है। नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी के साथ संपर्क बनाए रखा गया है।

मंत्री ने कुछ घंटे बाद बताया कि टैंकर पर दोबारा हमला हुआ, जिसके चलते चालक दल के सभी सदस्यों को जहाज छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि 24 सदस्यों का सुरक्षित पता लगा लिया गया है, लेकिन एक भारतीय नाविक अब भी लापता है। उसकी तलाश के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी और क्षेत्रीय बचाव अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। बचाए गए सदस्यों की सुरक्षा और उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है।

एक सप्ताह में दूसरी ऐसी घटना होर्मुज और फारस की खाड़ी के आसपास भारतीय नाविकों से जुड़े जहाजों पर हमले की यह हालिया घटना है। आइएएनएस के अनुसार, सोनोवाल ने पिछले सप्ताह फारस की खाड़ी में लाइबेरिया के झंडे वाले बड़े कच्चे तेल के टैंकर 'एमटी फुजैरा एनर्जी' पर हुए हमले की जानकारी दी थी।