फ्लाईदुबई हमले के को-पायलट की हुई पहचान, कट्टरपंथी विचारों के कारण 'ओमान एयर' ने लगा रखा था प्रतिबंध

डिजिटल डेस्क, मस्कट। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर पर जानलेवा हमला करने वाले ओमानी को-पायलट की पहचान हमाम अलहामामी के रूप में हुई है।

अल अरबिया इंग्लिश की रिपोर्ट के अनुसार, कथित चरमपंथी विचारों को लेकर पैदा हुई चिंताओं की वजह से अलहामामी को पहले ओमान में विमान उड़ाने से रोक दिया गया था। इसके बाद उसने ओमान छोड़ दिया और अपना अधिकांश समय सीरिया में बिताया। आरोप है कि सीरिया में रहने के दौरान वह चरमपंथी विचारधारा के प्रभाव में आया और फिर यूएई चला गया।

सीएनएन के अनुसार, पिछले साल ओमान की राष्ट्रीय एयरलाइन ओमान एयर ने भी अलहामामी को उसके कट्टरपंथी विचारों के कारण ट्रेनिंग की भूमिका से हटा दिया था। एक क्षेत्रीय राजनयिक सूत्र के हवाले से बताया गया कि प्रशिक्षण से हटाए जाने के बाद एयरलाइन ने उसे कोई दूसरा गैर-उड़ान कार्य सौंप दिया था। सामान से बरामद हुआ फिलिस्तीन समर्थक साहित्य i24 न्यूज के अनुसार, जांच अधिकारियों को अलहामामी के निजी सामान से फ्री फिलिस्तीन से जुड़े पर्चे और फिलिस्तीन समर्थक दस्तावेज मिले हैं। वह लगातार सार्वजनिक और निजी तौर पर फिलिस्तीन के समर्थन में और इजरायल के विरोध में बातें करता रहा था।

सुरक्षा एजेंसियां इस बात की विस्तृत जांच कर रही हैं कि क्या इस हमले के पीछे कोई सुनियोजित आतंकी साजिश या इस्लामिक कट्टरपंथ की भूमिका थी। तेल अवीव उड़ान के लिए सुरक्षा मंजूरी पर उठे सवाल इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि एक ओमानी नागरिक को तेल अवीव जाने वाली उड़ान के चालक दल में शामिल होने की अनुमति कैसे मिली। ओमान और इजरायल के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं हैं और ओमान इजरायल को आधिकारिक मान्यता भी नहीं देता।

इजरायली अधिकारियों के अनुसार, देश की प्रमुख खुफिया एजेंसियां शिन बेट, मोसाद, सेना और परिवहन मंत्रालय संयुक्त रूप से इस बड़ी सुरक्षा चूक की जांच कर रही हैं। क्या है आरोपी हमाम अलहामामी? हमाम अलहामामी मूल रूप से ओमान का नागरिक है। उसका जन्म यूएई में हुआ था; उसके पिता ओमानी और मां सीरियाई नागरिक हैं। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, उसके पास किसी अन्य देश की दोहरी नागरिकता नहीं है।

उसने फ्लाईदुबई के साथ केवल आठ महीने पहले ही काम शुरू किया था, जबकि इससे पहले वह मोरक्को की राष्ट्रीय एयरलाइन रॉयल एयर मारोक के लिए उड़ान भर चुका था। सऊदी अरब के तबूक में विमान की आपात लैंडिंग के बाद उसे हिरासत में लेकर यूएई को सौंप दिया गया है, जहां वह आतंकवाद की धाराओं में जांच का सामना कर रहा है। क्या है विमान के भीतर की खौफनाक घटनाक्रम? यह घटना 30 सितंबर को घटी जब फ्लाईदुबई का विमान दुबई से तेल अवीव की ओर जा रहा था। उड़ान के दौरान कॉकपिट में मौजूद अलहामामी ने मुख्य पायलट कैप्टन स्मित मच्छर पर अचानक हिंसक हमला कर दिया, जिसे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की आतंकी कोशिश माना जा रहा है।