फ्लाईदुबई मामले में बड़ा खुलासा, स्मित मच्छर के को-पायलट का मालदीवी कनेक्शन; UAE में दो गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, अबू धाबी। फ्लाईदुबई फ्लाइट में हुई घटना में मालदीव के दो पायलट के गिरफ्तार होने की खबर सामने आई है। इस पायलट का कनेक्शन फ्लाइट में कैप्टन स्मित मच्छर के को-पायलट और आरोपी हमाम अल-हम्मामी से बताया जा रहा है।