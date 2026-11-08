इजरायल में नेतन्याहू का युग हो जाएगा खत्म, गादी आइसेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता
इजरायल में 19 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू का युग फिलहाल खत्म हो जाएगा। गत 27 अक्टूबर को हुए ...और पढ़ें
HighLights
शपथग्रहण की तिथि और कार्यक्रम का एलान बाद में किया जाएगा
इजरायल में 19 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू
रॉयटर, यरुशलम। इजरायल में राष्ट्रपति आइजक हरजोग ने शनिवार को प्रधानमंत्री पद के लिए मध्यमार्गी गठबंधन के नेता गादी आइसेनकोट के दावे को स्वीकार कर लिया और उन्हें शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है।
शपथग्रहण की तिथि और कार्यक्रम का एलान बाद में किया जाएगा। इसी के साथ इजरायल में 19 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू का युग फिलहाल खत्म हो जाएगा।
गत 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में आइसेनकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन को 48 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।
बाद में अरब पार्टियों के 19 सांसदों ने भी उन्हें समर्थन दिया है। इन्हें मिलाकर आइसेनकोट को 67 सांसदों का समर्थन हासिल हो गया है। इजरायल में 120 सदस्यों वाली संसद नीसेट में बहुमत के लिए 61 सदस्यों की जरूरत होती है।
आइसेनकोट की शर्त के अनुसार इजरायल को यहूदी राष्ट्र मानते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश चलाया जाएगा। हमास को आतंकी संगठन मानते हुए उसकी सैन्य शक्ति को खत्म किया जाएगा।
सेना में सभी की भर्ती के लिए नियम बदले जाएंगे। देश के गठन के समय नागरिकों के अधिकारों के लिए जो आचार संहिता तय की गई, उसका पालन किया जाएगा।
इन शर्तों पर आइसेनकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन से सहमति बनने के बाद अरब पार्टियों के नेता राष्ट्रपति हरजोग के पास गए और उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए आइसेनकोट का समर्थन करने का पत्र सौंप दिया। ज्वाइंट लिस्ट में तीन अरब पार्टियां- हदाश, ताल और बलद हैं, जबकि राएम ने अलग होकर चुनाव लड़ा था।