कैप्टन स्मित मच्छर के मुंह में किसने डाली गोली? फ्लाइट में सिर्फ मेल क्रू मेंबर्स, फ्लाईदुबई मामले में बड़ा खुलासा

डिजिटल डेस्क, अबू धाबी। फ्लाईदुबई फ्लाइट में आतंकी हमले की साजिश रचने के शक में दुबई में दो और पायलटों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों पहले इजरायल जा चुके हैं।

इस घटना में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें बात सामने आई है कि ओमानी को-पायलट के अलावा फ्लाईदुबई फ्लाइट में साजिश रचने वाले कुछ और लोग भी शामिल थे।

कैप्टन के मुंह में डाली गोली

असाफ नाम के एक यात्री ने फ्लाईदुबई घटना के बारे में बताते हुए कहा, 'क्रू मेंबर्स ने अल-हम्मामी पर लगी पाबंदियों में ढील देने की कोशिश की और यात्रियों को फिल्मिंग करने से रोका।'

असाफ ने यह भी बताया कि उन्होंने घायल भारतीय कैप्टन के मुंह में एक रहस्यमयी गोली डालने की कोशिश की। असाफ के बयान के मुताबिक, फ्लाइट में सिर्फ पुरुष (Male) फ्लाइट अटेंडेंट को ही तैनात करने की व्यवस्था की गई थी। इससे यह शक पैदा होता है कि फ्लाईदुबई फ्लाइट में ओमानी को-पायलट की मदद के लिए क्रू मेंबर्स में से भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं।