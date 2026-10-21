बद्र समझौता: तुर्किए, पाकिस्तान; कतर और इंडोनेशिया के बीच डिफेंस डील फाइनल, भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?

डिजिटल डेस्क, दोहा। तुर्किए, कतर, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने आपस में सैन्य और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ऐतिहासिक 'बद्र' (Badr) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

कतर की राजधानी दोहा में चारों देशों के रक्षा मंत्रियों ने एक साथ आकर डील पर मुहर लगाई। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य चारों देशों के बीच रक्षा तकनीक, रणनीतिक साझेदारी और आपसी सहयोग को और अधिक मजबूत बनाना है।

दोहा में हुए इस करार के दौरान तुर्किए के रक्षा मंत्री यासर गुलेर, कतर के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मामलों के राज्य मंत्री शेख सऊद बिन अब्दुल रहमान बिन हसन अल थानी, इंडोनेशिया के उप रक्षा मंत्री यूसुफ जौहरी और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ मौजूद रहे। इस दौरान तुर्किए, के रक्षा उद्योग प्रेसीडेंसी के प्रमुख हलूक गोरगुन भी मौजूद थे।

'बद्र' समझौते में क्या-क्या शामिल है? मंत्रालय के अनुसार, 'बद्र' (जिसका अर्थ 'पूर्णिमा का चांद' है) नाम के इस समझौते का उद्देश्य सैन्य उत्पादन में सहयोग बढ़ाना, रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और तकनीकी सैन्य प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है।

इस डील का मकसद आधुनिक रक्षा प्रणालियों में हो रही प्रगति के अनुरूप, रक्षा समाधानों और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करना भी है। मंत्रालय के अनुसार, यह समझौता इसमें शामिल देशों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह उनकी सैन्य उत्पादन क्षमताओं को जोड़ता है, आपसी तालमेल को बेहतर बनाता है और उनके रक्षा उद्योगों को मजबूत करता है, ताकि वे मित्र देशों की जरूरतों को पूरा कर सकें।

इस समझौते से रक्षा उद्योग के संबंध गहरे होने, सैन्य सहयोग का विस्तार होने और सुरक्षा, स्थिरता तथा साझा उद्देश्यों के लिए बहुपक्षीय सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है। क्या भारत को चिंतित होना चाहिए? यह समझौता तुर्किए,, पाकिस्तान, कतर और इंडोनेशिया को को एक साथ एक मंच पर लाता है, जिससे उनके बीच सैन्य और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग और गहरा हो सके। इसके उद्देश्यों में संयुक्त उत्पादन, क्षमता विकास, प्रशिक्षण और अनुसंधान शामिल हैं।