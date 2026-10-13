जापान में 30 टन वजनी और 160 मीटर लंबी रस्सी खींचने की होड़, 15वीं सदी से चली आ रही परंपरा में जुटे हजारों लोग

डिजिटल डेस्क, टोक्यो। जापान के नाहा में पारंपरिक ग्रेट टग-ऑफ-वॉर प्रतियोगिता में हजारों लोगों ने 160 मीटर लंबी और 30 टन वजनी रस्सी खींची।

15वीं सदी से चली आ रही परंपरा

यह परंपरा 15वीं सदी से चली आ रही है। लोग अच्छी फसल, सेहत और संतान सुख की कामना के लिए जुटते थे उत्सव में पूर्व और पश्चिम की टीमें मुकाबला करती हैं।

रस्सी को 5 मीटर खींचना या 30 मिनट में दूसरी टीम से ज्यादा दूरी तक खींचने पर जीत होती है। रस्सी के छोटे हिस्से काटकर घर ले जाना भी परंपरा है। इस साल करीब 10 मिनट तक ये मुकाबला चला, लेकिन मैच ड्रॉ हो गया।