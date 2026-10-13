जापान-सिंगारपुर के बाद अब कोरियाई कंपनियों पर नजर, 19 अक्टूबर को कोरिया दौरे पर जाएगी नायब सरकार; बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। निवेश बढ़ाने के लिए अब प्रदेश सरकार की निगाह कोरियाई कंपनियों पर है। जापान से 3900 करोड़ और सिंगापुर से 5500 करोड़ रुपये के निवेश समझौते से उत्साहित उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर की अगुवाई में अधिकारियों की टीम 19 से 22 अक्टूबर तक कोरिया में निवेशकों को लुभाएगी। इस दौरान कई बड़े निवेश समझौते होने की उम्मीद है।

सरकार की योजना है कि हरियाणा में नए उद्योग आएं। मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हो और युवाओं को उनके घर के नजदीक ही रोजगार के अधिक अवसर मिलें। इसी सोच के साथ राज्य को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।