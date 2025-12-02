कपड़ों की तरह अब होगी इंसानों की धुलाई, जापान में बिक रही 3 करोड़ की मशीन

टोक्यो, एजेंसी: बर्तन धोने, कपड़े धोने की मशीन के बाद अब इंसानों को धोने वाली मशीन भी बाजार में आ गई है। जापानी टेक कंपनी साइंस ने मिराई ह्यूमन वाशिंग मशीन बनाई है। 2.3 मीटर लंबे इस कैप्सूल शैली के उपकरण में आप अंदर लेटकर, ढक्कन बंद करके, बिना घूमे, 15 मिनट में पूरे शरीर की सफाई का आनंद ले सकते हैं।

मशीन शरीर को साफ करने के लिए सूक्ष्म बुलबुले और एक महीन धुंध की बौछार का उपयोग करती है। धुलाई के दौरान शांतिदायक संगीत भी बजता रहता है।

कंपनी की प्रवक्ता सचिको माकुरा के अनुसार, यह नई मशीन केवल शरीर को साफ नहीं करती है, बल्कि सेंसर का उपयोग करके पूरी प्रक्रिया के दौरान उपयोगकर्ता के दिल की धड़कन और महत्वपूर्ण संकेतों पर भी नजर रखती है। इसकी कीमत छह करोड़ येन (लगभग 3.46 करोड़ रुपये) है।