Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कपड़ों की तरह अब होगी इंसानों की धुलाई, जापान में बिक रही 3 करोड़ की मशीन

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:09 PM (IST)

    Japan Human Washing Machine: जापान की साइंस कंपनी ने मिराई ह्यूमन वाशिंग मशीन बनाई है, जो इंसानों को धोने के लिए है। 2.3 मीटर लंबे कैप्सूल में 15 मिनट में सफाई होती है। यह मशीन सूक्ष्म बुलबुले और धुंध का उपयोग करती है, और दिल की धड़कन जैसे महत्वपूर्ण संकेतों पर नजर रखती है। इसकी कीमत लगभग 3.46 करोड़ रुपये है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जापान की नई वॉशिंग मशीन। फाइल फोटो

    टोक्यो, एजेंसी: बर्तन धोने, कपड़े धोने की मशीन के बाद अब इंसानों को धोने वाली मशीन भी बाजार में आ गई है। जापानी टेक कंपनी साइंस ने मिराई ह्यूमन वाशिंग मशीन बनाई है। 2.3 मीटर लंबे इस कैप्सूल शैली के उपकरण में आप अंदर लेटकर, ढक्कन बंद करके, बिना घूमे, 15 मिनट में पूरे शरीर की सफाई का आनंद ले सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मशीन शरीर को साफ करने के लिए सूक्ष्म बुलबुले और एक महीन धुंध की बौछार का उपयोग करती है। धुलाई के दौरान शांतिदायक संगीत भी बजता रहता है।

    japan Washing Machine (2)

    कंपनी की प्रवक्ता सचिको माकुरा के अनुसार, यह नई मशीन केवल शरीर को साफ नहीं करती है, बल्कि सेंसर का उपयोग करके पूरी प्रक्रिया के दौरान उपयोगकर्ता के दिल की धड़कन और महत्वपूर्ण संकेतों पर भी नजर रखती है। इसकी कीमत छह करोड़ येन (लगभग 3.46 करोड़ रुपये) है।

    यह भी पढ़ें- PAK ने राहत सामग्री के नाम पर श्रीलंका को भेजा एक्सपायर्ड माल, फजीहत के बाद दूतावास ने डिलीट किया पोस्ट