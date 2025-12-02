PAK ने राहत सामग्री के नाम पर श्रीलंका को भेजा खराब माल, फजीहत के बाद दूतावास ने डिलीट किया पोस्ट

यूजर्स ने उड़ाया मजाक

पाकिस्तान हाई कमीशन की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, "कचरे को कूड़ेदान में फेंकने की बजाए पाकिस्तान ने अपने एक्सपायर खाने को बाढ़ ग्रस्त श्रीलंका में भेज दिया है।"

दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "कोई शर्म बची है?" एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "कमेंट न खोलें पाईजान"

एक यूजर ने मामले पर शक जताते हुए कहा, "इसमें श्रीलंका के द्वारा बनाए गए बिस्कुट हैं। क्या यह सामान वाकई पाकिस्तान से आया है?"

डिलीट की पोस्ट

बता दें कि सोशल मीडिया पर किरकिरी होने के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। हालांकि, इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर आग की तरह फैल गईं हैं।

