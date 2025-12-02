Language
    PAK ने राहत सामग्री के नाम पर श्रीलंका को भेजा खराब माल, फजीहत के बाद दूतावास ने डिलीट किया पोस्ट

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:49 PM (IST)

    Pakistan aid to Srilanka: पाकिस्तान ने श्रीलंका में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी, जिसके एक्सपायर्ड होने का दावा किया गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान हाई कमीशन द्वारा साझा की गई तस्वीरों में 'अक्टूबर 2024' की एक्सपायरी डेट देखकर यूजर्स ने पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया पर किरकिरी होने के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है।

    पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजा एक्सपायर सामान। फोटो- X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से एक बार फिर हंसी का पात्र बन गया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की खूब किरकिरी हो रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क ने श्रीलंका के लिए मदद का हाथ बढ़ाया और रसद के नाम पर एक्सपायर सामान भेज दिया।

    बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान 'दितवाह' ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश और समुद्र के उफान पर होने के कारण श्रीलंका बाढ़ की चपेट में आ गया है। ऐसे में पाकिस्तान ने श्रीलंका की मदद के लिए कुछ सामान भिजवाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

    पाकिस्तान हाई कमीशन की पोस्ट वायरल

    श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन ने यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जहां सभी की नजर एक्सपायरी डेट पर पड़ गई। यह मामला इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया और अब पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ रहा है।

    राहत सामग्री की तस्वीर शेयर करते हुए पाकिस्तान हाई कमीशन ने लिखा, "पाकिस्तान से आए राहत सामान को श्रीलंका में बाढ़ से प्रभावित हमारे भाइयों-बहनों तक पहुंचा दिया गया है।" इन तस्वीरों को देखते ही यूजर्स की नजर एक्सपायरी डेट पर गई, जहां 'अक्टूबर 2024' लिखा था।

    यूजर्स ने उड़ाया मजाक

    पाकिस्तान हाई कमीशन की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, "कचरे को कूड़ेदान में फेंकने की बजाए पाकिस्तान ने अपने एक्सपायर खाने को बाढ़ ग्रस्त श्रीलंका में भेज दिया है।"

    दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "कोई शर्म बची है?" एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "कमेंट न खोलें पाईजान"

    एक यूजर ने मामले पर शक जताते हुए कहा, "इसमें श्रीलंका के द्वारा बनाए गए बिस्कुट हैं। क्या यह सामान वाकई पाकिस्तान से आया है?"

    डिलीट की पोस्ट

    बता दें कि सोशल मीडिया पर किरकिरी होने के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। हालांकि, इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर आग की तरह फैल गईं हैं।

