कहीं टूटे शीशे तो कहीं बिखरीं किताबें... जापान में भूकंप के बाद तबाही का मंजर

डिजिटल डेस्क, टोक्यो। जापान में रविवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे कई दुकानों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और घबराए हुए लोग इमारतों से बाहर निकल आए। स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस घटना में कम से कम 22 लोग घायल हुए हैं।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी, जबकि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार इसकी तीव्रता 5.5 दर्ज की गई। मुख्य झटके के बाद इलाके में हल्के आफ्टरशॉक्स भी दर्ज किए गए। अलमारियों से उड़कर गिरीं किताबें, सड़कों पर बिखरा कांच इस भूकंप का असर आइची प्रांत और उसके आसपास के बड़े इलाके में देखा गया, जिसमें हमामात्सु शहर, ऐतिहासिक शहर क्योटो और नारा, माउंट फुजी के पास स्थित यामानाशी और गिफू प्रांत शामिल हैं। जापानी टीवी फुटेज में दुकानों के टूटे शीशे और सड़कों पर बिखरे कांच के टुकड़े साफ देखे जा सकते हैं।

एक किताबों की दुकान में अलमारियों से किताबें छिटककर जमीन पर ढेर हो गईं। अधिकारियों के अनुसार, घायलों में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो झटके महसूस होने पर भागते समय सीढ़ियों से गिर पड़े थे। जमीन से 40 किमी नीचे था केंद्र, टोक्यो तक नहीं पहुंचा असर यह भूकंप देर रात 1:04 बजे आया, जिसका केंद्र शिज़ुओका प्रांत में जमीन से लगभग 40 किलोमीटर गहराई में स्थित था। आइची और शिज़ुओका दोनों पड़ोसी प्रांत हैं।