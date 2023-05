टोक्यो, एपी। Earthquake In Japan: जापान में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि इसका केंद्र टोक्यो से 107 किमी पूर्व-दक्षिण पूर्व में स्थित था। उन्होंने कहा कि भूकंप की गहराई 65 किलोमीटर थी।

An earthquake of magnitude 6.1 occurred 107 km east-southeast of Tokyo, Japan, at around 3.33 pm. The depth of the earthquake was 65 km: National Center for Seismology