'यह शादी नहीं शोषण था', 16 साल की उम्र में मॉडल की हुई थी मलेशियाई राजकुमार से शादी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडोनेशियाई-अमेरिकी मॉडल मानोहरा ओडेलिया ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील सच सामने रखा है। उन्होंने कहा कि मलेशिया के केलंतान राज्य के राजकुमार तेंगकु फाखरी से उनकी शादी न तो उनकी मर्जी से हुई थी और न ही वह कानूनी थी। उस समय वह सिर्फ 16 साल की नाबालिग थी।

अब 33 साल की हो चुकी मानोहरा ने इंस्टाग्रम पर पोस्ट कर बताया कि उनकी शादी जबरन, बिना अनुमति और कानून के खिलाफ थी। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि उन्हें राजकुमार की पूर्व पत्नी कहना बंद किया जाए क्योंकि यह शब्द सच्चाई को गलत तरीके से पेश करता है। मानोहरा के मुताबिक, नाबालिग होने की वजह से वह सहमति देने की स्थिति में नहीं थीं। उन्हें मानसिक दबाव में रखा गया, अलग-थलग किया गया और आजादी छीन ली गई।

' पूर्व पत्नी ' शब्द पर जताया एतराज मानोहरा ने कहा कि मीडिया द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा इंडोनेशियाई शब्द 'मंतानइस्त्री' (पूर्व पत्नी) यह दिखाता है जैसे यह एक सामान्य और वैध शादी थी, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा बाल विवाह और शोषण की सच्चाई को छुपाती है।

View this post on Instagram A post shared by Manohara Odelia (@manodelia) उन्होंने इंडोनेशियाई मीडिया के साथ-साथ गूगल और विकिपीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से भी अपील की कि वे उनके मामले को सही और संवेदनशील भाषा में पेश करें। उनका कहना है कि गलत शब्दों का इस्तेमाल न सिर्फ तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि यह अनैतिक पत्रकारिता भी है। मानोहरा ने लिखा, यह कोई प्रेम संबंध नहीं था, न ही मेरी मर्जी से शादी हुई। उस समय मेरी कोई आजादी नहीं थी और न ही मैं हां या ना कहने की स्थिति में थी। कब हुई थी शादी ? बता दें, साल 2008 में मानोहरा की शादी मलेशियाई राजकुमार तेंगकु फाखरी से हुई थी। शादीके बाद वह केलंतान के शाही महल में रहीं, जहां उन्होंने दावा किया कि उनकी हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाती थी। माता-पिता से संपर्क बेहद सीमित था और बाहर जाने की आजादी नहीं थी।