Video: लड़खड़ाते पैर, हाथों में हथकड़ी... कुछ इस तरह हुई कोर्ट में मादुरो की पेशी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहली बार अदालत में पेश किया गया है। मादुरो को न्यूयॉर्क स्थित कोर्ट हाउस ले जाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें मादुरो चलते हुए लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं।

इस वीडियो में मादुरो को न्यूयॉर्क की गलियों में अमेरिकी सुरक्षाबलों से घिरा हुआ देखा गया है। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन ले जाया गया है। वीडियो में मादुरो और फ्लोरेस कार से उतरकर हेलीकॉप्टर में बैठते हुए नजर आए। इस दौरान दोनों के हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी।