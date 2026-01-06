Video: लड़खड़ाते पैर, हाथों में हथकड़ी... कुछ इस तरह हुई कोर्ट में मादुरो की पेशी

Language
    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:35 AM (IST)

    वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का वीडियो। फोटो - X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहली बार अदालत में पेश किया गया है। मादुरो को न्यूयॉर्क स्थित कोर्ट हाउस ले जाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें मादुरो चलते हुए लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं।

    इस वीडियो में मादुरो को न्यूयॉर्क की गलियों में अमेरिकी सुरक्षाबलों से घिरा हुआ देखा गया है। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन ले जाया गया है। वीडियो में मादुरो और फ्लोरेस कार से उतरकर हेलीकॉप्टर में बैठते हुए नजर आए। इस दौरान दोनों के हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी।

    हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन पहुंचे

    न्यूयॉर्क की जेल से आज सुबह लगभग 7:15 बजे मादुरो को कार से एक ग्राउंड में ले जाया गया। वहां, हेलीकॉप्टर पहले से मौजूद था। मादुरो और फ्लोरेस को कार से उतार कर हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और हेलीकॉप्टर ने फौरन मैनहट्टन के लिए उड़ान भर ली।

    मादुरो ने कोर्ट में क्या कहा?

    अदालत में पेशी के दौरान मादुरो ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ ड्रग और हथियारों की तस्करी जैसे 4 गंभीर आरोप लगाए गए हैं और वो किसी भी मामले में दोषी नहीं हैं।

    मादुरो ने कहा-

    मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं एक शालीन इंसान हूं और अभी भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं।

    17 मार्च को होगी सुनवाई

    कोर्ट में जब मादुरो से अपना परिचय देने को कहा गया, तो उन्होंने स्पेनिश भाषा में बात करते हुए खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति बताया और कहा कि उन्हें किडनैप किया गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च तक की तारीख दी है।

