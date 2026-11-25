डिजिटल डेस्क, बोगोर। इंडोनेशियाई के पश्चिमी जावा प्रांत में पानी से भरी एक अवैध सोने की खदान से नौ शव निकाले गए हैं। 17 अन्य खनिकों की तलाश की जा रही है, जिनके जमीन के नीचे फंसे होने की आशंका है।

बचाव एजेंसी के अनुसार, भारी बारिश के कारण खदान में पानी भर गया है, जिससे खनिक सोमवार से ही 100 मीटर गहरी खदान में फंसे हुए हैं। खदान का रास्ता संकरा है, और वहां की जमीन फिसलन भरी और अंधेरे से भरी है। बचाव कार्य में मदद के लिए अधिकारी खदान से पानी बाहर निकाल रहे हैं।

जकार्ता सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस की प्रमुख डेसियाना कार्तिका बहारी ने कहा, "खदान की गहराई, संकरा रास्ता और कम रोशनी ऐसी मुख्य बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर बचाव रणनीति बनाई जा रही है, ताकि बचावकर्मी सुरक्षित रूप से अपना काम कर सकें।