इंडोनेशिया में अवैध सोने की खदान में पानी भरने से नौ की मौत, 17 लोग फंसे
इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा में एक अवैध सोने की खदान में पानी भरने से नौ खनिकों की मौत हो गई है। बचाव दल 17 अन्य फंसे हुए खनिकों की तलाश कर रहा है।
HighLights
अवैध सोने की खदान में पानी भरने से नौ खनिकों की मौत।
पश्चिमी जावा में 17 अन्य खनिक अभी भी फंसे हुए हैं।
भारी बारिश के कारण खदान में पानी भर गया, बचाव कार्य जारी।
डिजिटल डेस्क, बोगोर। इंडोनेशियाई के पश्चिमी जावा प्रांत में पानी से भरी एक अवैध सोने की खदान से नौ शव निकाले गए हैं। 17 अन्य खनिकों की तलाश की जा रही है, जिनके जमीन के नीचे फंसे होने की आशंका है।
बचाव एजेंसी के अनुसार, भारी बारिश के कारण खदान में पानी भर गया है, जिससे खनिक सोमवार से ही 100 मीटर गहरी खदान में फंसे हुए हैं। खदान का रास्ता संकरा है, और वहां की जमीन फिसलन भरी और अंधेरे से भरी है। बचाव कार्य में मदद के लिए अधिकारी खदान से पानी बाहर निकाल रहे हैं।
जकार्ता सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस की प्रमुख डेसियाना कार्तिका बहारी ने कहा, "खदान की गहराई, संकरा रास्ता और कम रोशनी ऐसी मुख्य बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर बचाव रणनीति बनाई जा रही है, ताकि बचावकर्मी सुरक्षित रूप से अपना काम कर सकें।
खदान के पास लापता लोगों के परिजनों के लिए बनाए गए एक केंद्र पर मौजूद 50 वर्षीय युयु ने बताया कि उनके 18 वर्षीय बेटे हैकल ने उन्हें वहां काम करने की अपनी योजना के बारे में बताया था।
उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि वह मिल जाएगा, ताकि वह वापस मेरे पास घर आ सके।" पोंगकोर में सोने की खदान चलाने वाली सरकारी कंपनी एंटम ने स्पष्ट किया है कि यह घटना एक अवैध सोने की खदान में हुई है और इसका उनकी गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है।