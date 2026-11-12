'ताइवान की स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं', चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की दो टूक 

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने ताइवान को चीन के नियंत्रण में लाने का संकल्प जताते हुए गुरुवार को कहा कि 'मातृभूमि का पूर्ण एकीकरण' चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का अटल ऐतिहासिक मिशन है। इसे निश्चित रूप से हासिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से ताइवान की वास्तविक स्थिति पर पूरा ध्यान देंगे और वहां रहने वाले अपने हमवतन लोगों के हितों और भावनाओं का पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन, हम किसी भी रूप में ताइवान की आजादी से जुड़ी अलगाववादी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे।