अगले सप्ताह चीन में मिल सकते हैं ट्रंप-पुतिन और चिनपिंग, क्यों हो रही 1945 के याल्टा सम्मेलन से तुलना?

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। अगले हफ्ते चीन के शेन्जेन में होने वाले APEC फोरम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित त्रिपक्षीय मुलाकात ने वैश्विक कूटनीति में हलचल तेज कर दी है।

दरअसल, यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट और परमाणु हथियारों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संभावित इस चर्चा को 1945 के ऐतिहासिक 'याल्टा सम्मेलन' की तरह देखा जा रहा है, जिसमें बड़ी ताकतों ने मिलकर छोटे देशों की किस्मत का फैसला किया था।

ऐसे प्रभावित देशों में यह डर पैदा हो गया है कि तीनों महाशक्तियां उन्हें शामिल किए बिना ही दुनिया के भविष्य और प्रभाव क्षेत्रों का बंटवारा कर सकती हैं। किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा? समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, इस प्रस्तावित बैठक को लेकर बातचीत अभी चल रही है और इसका कोई एजेंडा या प्रारूप अभी तय नहीं हुआ है। जिन विषयों पर चर्चा हो सकती है, उनमें यूक्रेन और ईरान में चल रहे युद्ध, परमाणु हथियार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं।

याल्टा सम्मेलन से क्यों हो रही तुलना? प्रस्तावित बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की जा रही है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में क्रीमिया में हुआ था। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने युद्ध के बाद की व्यवस्था पर चर्चा की थी, जिसमें यूरोप में प्रभाव क्षेत्रों का बंटवारा भी शामिल था।

इस सम्मेलन ने युद्ध के बाद बनी राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में मदद की और यह इस बात से जुड़ गया कि कैसे बड़ी शक्तियां छोटे देशों का भविष्य तय करती हैं। यह तुलना फिर से इसलिए सामने आई है क्योंकि यूक्रेन और अन्य देशों को डर है कि ट्रंप-पुतिन-शी की बैठक में उनके शामिल हुए बिना ही क्षेत्रीय विवादों, सुरक्षा व्यवस्थाओं या प्रभाव क्षेत्रों को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है।

तीनों नेताओं की क्या है प्राथमिकता? प्रस्तावित बातचीत को लेकर तीनों नेताओं की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का मुख्य जोर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु हथियार नियंत्रण को लेकर अधिक इच्छुक दिख रहे हैं। हालांकि, अमेरिका और रूस की तुलना में काफी कम परमाणु हथियार रखने वाला चीन ऐसी किसी भी चर्चा में शामिल होने से लगातार बचता रहा है।