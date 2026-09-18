साउथ चाइना सी में भिड़े चीन और फिलीपींस, री-फ्यूलिंग मिशन पर गई सरकारी नाव को चीनी जहाज ने मारी टक्कर

डिजिटल डेस्क, मनीला। साउथ चाइना सी में चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज ने एक फिलीपिंस की नाव को टक्कर मार दी। शुक्रवार को यह जानकारी फिलिपीनी कोस्ट गार्ड ने दी।

फिलिपीन के 'ब्यूरो ऑफ फिशरीज एंड एक्वेटिक रिसोर्सेज' (BFAR) के जहाज, 'BRP दातु मगत सलामत' को तब टक्कर मारी गई, जब वह पलावान प्रांत के तट से लगभग 54 नॉटिकल मील दूर फिलिपीनी मछुआरों के जहाज में रेफ्युलिंग करने जा रहा था।

कोस्ट गार्ड ने बताया कि चीनी जहाज ने कई खतरनाक हरकतें कीं और आखिर में उस जहाज से टकरा गया, जिससे उसकी रेलिंग और डेक के ढांचे को नुकसान पहुंचा, गनीमत रही की टक्कर के बाद किसी को चोट नहीं आई।

घटना का एक वीडियो जारी करते हुए कोस्ट गार्ड ने कहा, 'चीन के कोस्ट गार्ड ने जान-बूझकर एक सरकारी जहाज को टक्कर मारी, जो मानवीय और आजीविका से जुड़े मिशन पर था।' चीनी ने फिलिपीनी नाव को टक्कर मारी इस बीच, चीनी कोस्ट गार्ड ने इसे कानून लागू करने वाला ऑपरेशन बताया और फिलीपींस के जहाज पर आरोप लगाया कि उसने 'बार-बार दी गई गंभीर चेतावनियों को नजरअंदाज किया और जानबूझकर अपना रास्ता बदला।