डिजिटल डेस्क, बीजिंग। पाकिस्तान ने बुधवार को अंतरिक्ष और विज्ञान के एक नए युग में कदम रखा। पाकिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान अली ने एक चीनी अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी।

ये अंतरिक्ष यान तियांगोंग चीनी अंतरिक्ष स्टेशन की ओर जा रहा है। यह पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक पल है और चीन के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है।

गोबी रेगिस्तान से भरी उड़ान

भारतीय समयानुसार सुबह 5:48 बजे विशाल गोबी रेगिस्तान में स्थित जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से शक्तिशाली 'लॉन्ग मार्च 2F' रॉकेट ने उड़ान भरी।

इस ऐतिहासिक मिशन में पाकिस्तानी वायु सेना के अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान अली के साथ दो चीनी अंतरिक्ष यात्री तांग होंगबो और वू यी भी सवार थे।

चीनी अधिकारियों ने इस लॉन्च को पूरी तरह सफल घोषित किया, क्योंकि शेंझोउ अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच गया।

पाकिस्तान के लिए दशकों की मेहनत का नतीजा

जैसे ही रॉकेट सुबह के आसमान में ऊपर उठा, लाखों पाकिस्तानियों ने देखा कि उनका देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपने किसी नागरिक को ऑर्बिटल स्पेस मिशन पर भेजा है।

सबसे अहम बात यह है कि यह पहली बार है जब कोई पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री किसी अंतरिक्ष स्टेशन पर जाकर वहां रहने और काम करने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए यह सफल लॉन्च उस स्थिति से एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है, जहां वह सिर्फ तीन साल पहले खड़ा था। 2023 में उद्यमी और साहसी नमिरा सलीम अंतरिक्ष में जाने वाली पहली पाकिस्तानी बनी थीं। उन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक की सब ऑर्बिटल टूरिज्म फ्लाइट से यात्रा की थी। वह यात्रा अंतरिक्ष की सीमा के पास केवल कुछ मिनटों तक रही और फिर वापस पृथ्वी पर लौट आई।

आज का लॉन्च किया गया मिशन इससे बिल्कुल अलग मुहम्मद जीशान अली कोई स्पेस टूरिस्ट नहीं है। वह पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर स्थित एक अंतरिक्ष स्टेशन पर जा रहे हैं, जहां वे लगभग एक सप्ताह बिताएंगे। इस दौरान वे माइक्रोग्रैविटी में वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे और शैक्षिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे।

अब पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिनके नागरिक ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन तक जाते हैं और सरकार द्वारा प्रायोजित मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में सीधे तौर पर हिस्सा लेते हैं। चीन के मील का पत्थर साबित हुई उपलब्धि पांच साल पहले 'तियांगोंग' अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण पूरा करने के बाद से बीजिंग ने बार-बार कहा है कि वह इस अंतरिक्ष प्रयोगशाला को अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक मंच बनाना चाहता है। बुधवार के लॉन्च ने इन महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदल दिया है।

चीन ने पहली बार अपने अंतरिक्ष स्टेशन के दरवाजे किसी विदेशी अंतरिक्ष यात्री के लिए खोले हैं। यह उड़ान मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं में बीजिंग के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाती है। साथ ही यह तियांगोंग को पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान और सहयोग के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के चीन के इरादे का संकेत देती है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन जिसका अर्थ है स्वर्गीय महल, चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इसे तब बनाया गया था जब चीन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया था। अब यह अंतरिक्ष प्रयोगशाला लंबे समय तक चलने वाले मिशनों वैज्ञानिक अनुसंधानों और उन्नत तकनीकों के प्रदर्शन का केंद्र बन गई है।

एक पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर शामिल करके, चीन ने 'तियांगोंग' को एक बहुराष्ट्रीय केंद्र में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती अंतरिक्ष साझेदारी यह मिशन चीन और पाकिस्तान के बीच गहरी और लगातार बढ़ती अंतरिक्ष साझेदारी को भी उजागर करता है। पिछले एक दशक में दोनों देशों ने उपग्रह तकनीक, संचार, पृथ्वी अवलोकन और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाया है।

अब मानव अंतरिक्ष उड़ान इस साझेदारी के सबसे प्रमुख और प्रतीकात्मक रूप के रूप में सामने आई है। इस सफल लॉन्च को दोनों देशों में एक ऐसे रिश्ते के प्रमाण के रूप में देखा जा रहा है, जो पारंपरिक राजनयिक और आर्थिक संबंधों से कहीं आगे तक जाता है। पाकिस्तान के लिए, इस उपलब्धि तक पहुंचने के रास्ते में कई वर्षों की तैयारी शामिल थी।

200 उम्मीदवारों में से कैसे हुआ चयन और कैसी रही ट्रेनिंग अधिकारियों के अनुसार, शुरुआत में लगभग 200 उम्मीदवारों ने इस अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए आवेदन दिया था। बाद में इनमें से दो अंतिम उम्मीदवारों पाकिस्तान सेना के मुहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद को चुना गया।

चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों ने चीन में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में अंतरिक्ष यान का संचालन, आपातकालीन प्रक्रियाएं, सर्वाइवल ट्रेनिंग, वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रोटोकॉल और कठोर शारीरिक प्रशिक्षण शामिल थे। लॉन्च से ठीक एक दिन पहले, यह पुष्टि की गई कि जीशान अली ही वह अंतरिक्ष यात्री होंगे जो इस ऐतिहासिक यात्रा पर जाएंगे। अब वे पाकिस्तान के पहले ऐसे नागरिक बनने की राह पर हैं, जो अंतरिक्ष की कक्षा में रहेंगे और काम करेंगे।

अंतरिक्ष में क्या वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री? प्रतीकात्मक महत्व के अलावा, इस मिशन के कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उद्देश्य भी हैं। तियांगोंग पर अपने प्रवास के दौरान, पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री कई 'माइक्रोग्रैविटी' (सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण) प्रयोगों में हिस्सा लेंगे।



अंतरिक्ष विज्ञान में माइक्रोग्रैविटी शोध का विशेष महत्व है क्योंकि इस तरह के शोध से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि अंतरिक्ष में विभिन्न पदार्थ, जैविक प्रणालियां और भौतिक प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं।

यह जानकारी भविष्य की तकनीकों और लंबे समय तक चलने वाले अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों में बहुत मददगार साबित हो सकती है। उम्मीद है कि यह मिशन पूरे पाकिस्तान के छात्रों और शोधकर्ताओं को भी प्रेरित करेगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान ने लंबे समय से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लोगों की रुचि जगाने की असाधारण क्षमता प्रदर्शित की है। अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर तैरते हुए और पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर प्रयोग करते हुए एक पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री की तस्वीरें निश्चित रूप से पूरे देश के लोगों को रोमांचित कर देंगी। 1984 में भारत के राकेश शर्मा से तुलना पाकिस्तान के यह उपलब्धि स्वाभाविक रूप से भारत के साथ तुलना को जन्म देती है। भारत दक्षिण एशिया का पहला ऐसा देश था जिसने अपने एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजा था, जब विंग कमांडर राकेश शर्मा अप्रैल 1984 में सोवियत सोयुज टी-11 मिशन के जरिए अंतरिक्ष में गए थे।

'सल्युत 7' अंतरिक्ष स्टेशन पर राकेश शर्मा के आठ दिन भारत के वैज्ञानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक बन गए। पाकिस्तान का यह अंतरिक्ष मिशन चार दशकों से भी ज्यादा समय बाद आया है, लेकिन यह मिशन यह भी दिखाता है कि वैश्विक अंतरिक्ष परिदृश्य में कितना बड़ा बदलाव आया है। कोल्ड वॉर के दौर में केवल अमेरिका और सोवियत संघ के पास ही इंसानों को नियमित रूप से अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता थी। आज, अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों की बदौलत देश अब जटिल बुनियादी ढांचे के हर हिस्से को खुद विकसित किए बिना भी मानव अंतरिक्ष उड़ानों में हिस्सा ले सकते हैं। पाकिस्तान का यह मिशन इसी नई वास्तविकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। मिशन चीन के लिए भी देता है बड़ा संदेश जैसे-जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने संचालन जीवन के अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा है, बीजिंग अपने तियांगोंग स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रियों, वैज्ञानिक सहयोग और अनुसंधान परियोजनाओं के एक केंद्र के रूप में पेश कर रहा है।

इसमें एक पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री का शामिल होना यह दिखाता है कि इस स्टेशन को लेकर चीन का दृष्टिकोण केवल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य व्यापक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा देना है। पाक-चीन सहयोग की 75वीं वर्षगांठ पर इबारत पाकिस्तान के लिए, यह पल और भी खास है क्योंकि यह पाकिस्तान और चीन के सहयोग की 75वीं वर्षगांठ का समय है। यह सफल लॉन्च केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह देश की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का भी प्रतीक है।

जिस देश ने हाल ही में अंतरिक्ष की सीमा तक अपनी पहली यात्रा का जश्न मनाया था, अब उसका एक अंतरिक्ष यात्री एक ऐसी कक्षीय प्रयोगशाला की ओर जा रहा है, जहां वह पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रहेगा और काम करेगा।