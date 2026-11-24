डिजिटल डेस्क, बीजिंग। पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान विकसित करने में दशकों का शोध, अरबों डॉलर का निवेश और ऐसी तकनीकी विशेषज्ञता लगती है, जो दुनिया के गिने-चुने देशों के पास ही है।

लेकिन ऐसे विमान का निर्माण करना तो महज आधी लड़ाई है। इन अत्याधुनिक मशीनों को हर समय युद्ध के लिए कॉमबैट-रेडी रखना, इनका संचालन करने वाली वायुसेनाओं के लिए उतना ही कठिन काम है।

चीन का चेंगदू जे-20 माइटी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, इस चुनौती की एक स्पष्ट झलक पेश करता है। चीनी शोधकर्ताओं के एक हालिया अध्ययन में यह बात सामने आई है कि रडार तरंगों को सोखने वाली सामग्री यानी रडार-एब्जॉर्बिंग मटेरियल को थोड़ा भी नुकसान पहुंचने से स्टील्थ विमान की रडार से बच निकलने की क्षमता कमजोर हो सकती है।

कोटिंग को 10 प्रतिशत नुकसान पहुंचने पर दोगुना हो जाता है रडार परावर्तन इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग के अनुसार, प्रयोगशाला परीक्षणों में शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रायोगिक रडार-रोधी कोटिंग के महज 10 प्रतिशत हिस्से के खराब होने से उस सामग्री से टकराकर वापस लौटने वाली माइक्रोवेव ऊर्जा की मात्रा लगभग दोगुनी हो गई।

शोधकर्ताओं ने यह जांच की कि खरोंच, सतह की घिसावट और परत उखड़ने से कोटिंग की रडार तरंगों को सोखने की क्षमता पर क्या असर पड़ता है। इसके लिए उन्होंने कार्बोनिल आयरन पाउडर और सिलिकॉन रेजिन का उपयोग करके एक मिश्रित सामग्री तैयार की, इसे टाइटेनियम मिश्र धातु की प्लेटों पर लगाया और 2 से 18 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर इसके प्रदर्शन का परीक्षण किया। प्रयोगों से पता चला कि सतह पर पड़ने वाली हल्की खरोंचों का प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित था, लेकिन गहरी घिसावट और कोटिंग के उखड़ने से इसकी रडार तरंगों को सोखने की क्षमता काफी कमजोर हो गई। जब कोटिंग के कुछ हिस्से उखड़ गए, तो नीचे की धातु बाहर दिखने लगी जिससे अधिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा परावर्तित हुई। साथ ही, क्षतिग्रस्त और सुरक्षित हिस्सों की सीमाओं के कारण तरंगों का बिखराव और डिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। हालांकि, इस अध्ययन में चीन के जे-20 विमान पर इस्तेमाल होने वाली वास्तविक स्टील्थ कोटिंग का परीक्षण नहीं किया गया था। इसके बजाय, इसने यह दर्शाया कि रडार-रोधी सामग्री को होने वाला नुकसान उसके प्रदर्शन को कैसे प्रभावित कर सकता है, जो रडार की पकड़ में न आने वाले विमानों के रखरखाव से जुड़ी एक बड़ी चुनौती को उजागर करता है।

पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट का रखरखाव क्यों है इतना कठिन काम? पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के रखरखाव की असली कठिनाई इस बात में निहित है कि इसकी उन्नत क्षमताएं आपस में जुड़ी कई सिस्टम पर निर्भर करती हैं, जिनका हर समय सुचारू रूप से काम करना जरूरी है।

पारंपरिक लड़ाकू विमानों के विपरीत, स्टील्थ विमानों को न केवल उनके इंजन, हथियार और एवियोनिक्स को चालू रखने के लिए, बल्कि उनकी उन खासियतों को बनाए रखने के लिए भी विशेष रखरखाव की आवश्यकता होती है जो उन्हें रडार से छिपाए रखती हैं। कई बार एक सामान्य मरम्मत में भी अतिरिक्त काम करना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमान की स्टील्थ क्षमता प्रभावित न हो।

अमेरिकी वायुसेना का एफ-22 रैप्टर विमानों के साथ रहा अनुभव इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। इसकी रडार-रोधी कोटिंग केवल पेंट की कोई बाहरी परत नहीं है, बल्कि सामग्रियों की एक विशेष प्रणाली है जिसे बेहद सावधानी से लगाना, जांचना और मरम्मत के बाद फिर से बहाल करना पड़ता है।

यहां तक कि विमान के किसी पैनल को हटाने से जुड़े सामान्य रखरखाव में भी अतिरिक्त मेहनत लगती है, क्योंकि तकनीशियनों को अंदर के पुर्जे तक पहुंचने के लिए पहले कोटिंग हटानी पड़ती है और मरम्मत पूरी होने के बाद उसे फिर से चढ़ाना पड़ता है।

उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर और सॉफ्टवेयर बढ़ाते हैं जटिलता स्टील्थ कोटिंग के अलावा, विमान के उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, इंजन और सॉफ्टवेयर का रखरखाव एक अलग स्तर की जटिलता पैदा करता है। पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान इंटीग्रेटेड सिस्टम पर निर्भर करते हैं, जो पायलटों को रडार, इन्फ्रारेड सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उपकरणों और विमान में मौजूद अन्य तकनीकों से मिलने वाली जानकारी को एक साथ जोड़कर देखने की सुविधा देते हैं। किसी एक पुर्जे या सॉफ्टवेयर सिस्टम में आई खराबी विमान के कुछ विशेष मिशन को अंजाम देने की क्षमता को सीमित कर सकती है, भले ही विमान उड़ान भरने में पूरी तरह सक्षम हो। इनकी मरम्मत के लिए विशेष जांच उपकरणों, तकनीकी दस्तावेजों और प्रशिक्षित कर्मियों की भी आवश्यकता होती है।

अमेरिकी एफ-35 बेड़े की तैयारियों में गिरावट ने उजागर की हकीकत एफ-35 लाइटनिंग II इस बात का उदाहरण है कि ये चुनौतियां पूरे विमान बेड़े की युद्धक तैयारियों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। अमेरिकी सरकारी जवाबदेही कार्यालय (GAO) की जून 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार, एफ-35 बेड़े की मिशन-कैपेबल रेट वित्त वर्ष 2021 के 67 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 44 प्रतिशत रह गई।

इसी अवधि के दौरान इसकी फुल मिशन-कैपेबल रेट भी 38 प्रतिशत से गिरकर 25 प्रतिशत पर आ गई। मिशन-सक्षम विमान कम से कम एक निर्धारित मिशन को पूरा कर सकते हैं, जबकि 'पूर्ण मिशन-सक्षम' विमान अपने सभी निर्धारित अभियानों को अंजाम देने में सक्षम होते हैं।

जीएओ ने एफ-35 की तैयारियों में आ रही इन लगातार समस्याओं के पीछे स्पेयर पार्ट्स की कमी, पुर्जों की मरम्मत में देरी, जंग लगने और रखरखाव के अप्रभावी तरीकों को प्रमुख कारण बताया है। विमान के निरंतर तकनीकी विकास के कारण इसके कई अलग-अलग कॉन्फिगरेशन बन गए हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए अलग रखरखाव प्रक्रियाओं और अलग स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है। रिपोर्ट में उद्धृत अमेरिकी वायुसेना के अधिकारियों के अनुसार, सॉफ्टवेयर से जुड़ी देरी के कारण वित्त वर्ष 2025 में सेना में शामिल किए गए कुछ नए एफ-35 विमानों को गैर-मिशन सक्षम श्रेणी में रखना पड़ा। असली परीक्षा विमान खरीदने की नहीं अमेरिकी अनुभव पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के संचालन की एक केंद्रीय चुनौती को सामने लाता है, केवल एक उन्नत विमान विकसित कर लेना इस बात की गारंटी नहीं देता कि वह युद्ध के समय उपलब्ध भी रहेगा।