डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन की सड़कों पर 151 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने एक साथ शानदार डांस करके सिर्फ एक घंटे में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस अनोखे प्रदर्शन के दौरान सभी रोबोट्स ने कतारों में खड़े होकर एक ही ताल और लय में डांस किया। इन रोबोट्स को देखने के लिए स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी।

वीडियो फुटेज में यह भी देखा गया कि शो शुरू होने से पहले तकनीशियनों ने रोबोट्स की बारीकी से जांच की और उनकी सेटिंग्स को ठीक किया। एक रोबोट के क्लोज-अप में उसकी बैटरी और इंडिकेटर लाइट्स भी साफ दिखाई दीं, जबकि कार्यक्रम स्थल पर लगी एक बड़ी स्क्रीन पर APEC बिजनेस नाइट, शेन्जेन 2026 लिखा हुआ था।