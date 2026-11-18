जब सड़क पर एक साथ नाचे 151 ह्यूमनॉइड रोबोट, देखती रह गई दुनिया; चीन के नाम दर्ज हुआ अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
चीन में 151 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने एक साथ शानदार डांस कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसने देश के रोबोटिक्स उद्योग की शक्ति प्रदर्शित की।
HighLights
151 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने एक साथ शानदार डांस किया।
चीन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपने नाम किया।
देश के रोबोटिक्स उद्योग की शक्ति दुनिया को दिखाई।
डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन की सड़कों पर 151 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने एक साथ शानदार डांस करके सिर्फ एक घंटे में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस अनोखे प्रदर्शन के दौरान सभी रोबोट्स ने कतारों में खड़े होकर एक ही ताल और लय में डांस किया। इन रोबोट्स को देखने के लिए स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी।
वीडियो फुटेज में यह भी देखा गया कि शो शुरू होने से पहले तकनीशियनों ने रोबोट्स की बारीकी से जांच की और उनकी सेटिंग्स को ठीक किया। एक रोबोट के क्लोज-अप में उसकी बैटरी और इंडिकेटर लाइट्स भी साफ दिखाई दीं, जबकि कार्यक्रम स्थल पर लगी एक बड़ी स्क्रीन पर APEC बिजनेस नाइट, शेन्जेन 2026 लिखा हुआ था।
इस कार्यक्रम ने चीन के रोबोटिक्स उद्योग की तेज तरक्की, खासकर रोबोट्स के आपसी तालमेल, उनके चलने-फिरने के नियंत्रण और एआई की ताकत को दुनिया के सामने दिखाया।
यह खास आयोजन 18 से 19 नवंबर तक शेन्जेन में होने वाली 33वीं एपीएसी एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर्थिक नेताओं की बैठक से पहले की गतिविधियों का हिस्सा था। इस सप्ताह होने वाली बैठक में कई देशों के नेता व्यापार, आर्थिक सहयोग और सतत विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे।