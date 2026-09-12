6 साल बाद चीन के ग्वांगझू से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट, 21 सितंबर से शुरू होगी सर्विस
चीन की चाइना सदर्न एयरलाइन 21 सितंबर से ग्वांगझू-नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा छह साल बाद फिर से शुरू करेगी
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, बीजिंग। ग्वांगझू-दिल्ली के बीच सीधी उड़ान छह साल बाद फिर शुरू होने वाली है। चीनी विमानन कंपनी चाइना सदर्न एयरलाइन ने शनिवार को घोषणा की कि वह 21 सितंबर से ग्वांगझू-नई दिल्ली रूट पर नियमित यात्री सेवाएं फिर शुरू करेगी।
यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत में हैं। एयरलाइन ने कहा कि ग्वांगझू-दिल्ली विमान सेवा फिर से शुरू होने के साथ, वह दक्षिण एशिया में आठ राउंड-ट्रिप रूट पर हर सप्ताह 100 से ज्यादा उड़ानें संचालित करेगी।
गौरतलब है कि 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद भारत और चीन के बीच उड़ान सेवाएं रोक दी गई थीं। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच चार साल से अधिक समय तक चले सैन्य गतिरोध के दौरान ये सेवाएं बहाल नहीं की गईं। यह गतिरोध पिछले साल अक्टूबर में खत्म हुआ था।
2024 और 2025 में मोदी और चिनफिंग के बीच हुई मुलाकातों के बाद भारत-चीन संबंधों के धीरे-धीरे सामान्य होने की प्रक्रिया के तहत ही उड़ानें फिर से शुरू की जा रही हैं।
अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मोदी और चिनफिंग की मुलाकात हुई, और इसके बाद 2025 में तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन के दौरान दोनों नेता फिर मिले।
रिश्तों में सुधार के बाद, कई चीनी और भारतीय एयरलाइंस ने दोनों देशों के शहरों के बीच उड़ान सेवाएं फिर शुरू कीं, जिनमें बीजिंग-नई दिल्ली रूट भी शामिल है। इस वर्ष मार्च में, इंडिगो ने शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ान शुरू की, जिससे भारत और चीन के बीच हवाई संपर्क और बेहतर हुआ।
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