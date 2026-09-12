6 साल बाद चीन के ग्वांगझू से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट, 21 सितंबर से शुरू होगी सर्विस

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। ग्वांगझू-दिल्ली के बीच सीधी उड़ान छह साल बाद फिर शुरू होने वाली है। चीनी विमानन कंपनी चाइना सदर्न एयरलाइन ने शनिवार को घोषणा की कि वह 21 सितंबर से ग्वांगझू-नई दिल्ली रूट पर नियमित यात्री सेवाएं फिर शुरू करेगी।

यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत में हैं। एयरलाइन ने कहा कि ग्वांगझू-दिल्ली विमान सेवा फिर से शुरू होने के साथ, वह दक्षिण एशिया में आठ राउंड-ट्रिप रूट पर हर सप्ताह 100 से ज्यादा उड़ानें संचालित करेगी।

गौरतलब है कि 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद भारत और चीन के बीच उड़ान सेवाएं रोक दी गई थीं। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच चार साल से अधिक समय तक चले सैन्य गतिरोध के दौरान ये सेवाएं बहाल नहीं की गईं। यह गतिरोध पिछले साल अक्टूबर में खत्म हुआ था।