2016 से पहले चीनी राष्ट्रपति पैसेंजर प्लेन से करते थे सफर, नहीं था कोई स्पेशल प्लेन; वजह है दिलचस्प

डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग सात साल बाद शनिवार को भारत आए हैं। चिनफिंग अपने स्पेशल प्रेसिडेंशियल प्लेन बोइंग 747-8 से नई दिल्ली पहुंचे। लेकिन आप यह जानकर हैरान होंगे कि साल 2016 तक चीन के पास उसके राष्ट्रपति के लिए कोई स्पेशल प्लेन नहीं था।

2016 तक चीनी राष्ट्रपति पैसेंजर प्लेन को ही मॉडिफाइड करके विदेश दौरे पर जाते थे। ऐसे में सवाल यह है कि चीन के राष्ट्रपति के लिए स्पेशल प्लेन क्यों नहीं थे। दरअसल, साल 2001 में अमेरिका के सैन एंटोनियो में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन के लिए स्पेशल प्लेन तैयार की गई थी, लेकिन यह प्लेन जैसे ही बीजिंग आया तो चीन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, विमान के अंदर 27 जासूसी उपकरण यानी लिसनिंग डिवाइस छिपे मिले थे। हालांकि, उस वक्त चीन ने इस पर न तो खुलकर हामी भरी और न ही इससे इनकार किया। पहले किस विमान का इस्तेमाल करते थे चीनी राष्ट्रपति इससे पहले भी चीन के पास अमेरिकी 'एयरफोर्स वन' जैसा कोई स्थायी वीवीआईपी विमान नहीं था। चीनी राष्ट्रपति विदेशी दौरों पर चाइना के सामान्य बोइंग 747-400 विमानों से जाते थे। राष्ट्रपति के विदेशी दौरे से लगभग 20 दिन पहले चीनी एयरफोर्स इन विमानों में वीवीआईपी केबिन तैयार करती थी और दौरा खत्म होने के बाद सीटें दोबारा बदलकर विमान को आम यात्रियों के लिए रूट पर लगा दिया जाता था।

अब कौन सा विमान इस्तेमाल करते चीनी राष्ट्रपति? आज का समय बिल्कुल बदल चुका है। चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग का आधिकारिक विमान एक मॉडिफाइड बोइंग 747-8 है। इसे एयर चाइना द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यह लग्जरी जेट के साथ-साथ हवा में तैरता हुआ देश का सुप्रीम कमांड सेंटर है।

इस विमान को साल 2014 के अंत में आम कमर्शियल पैसेंजर जेट के तौर पर शामिल किया गया था। इसके बाद मई 2015 में इसे पैसेंजर सर्विस से हटाकर सीक्रेट मॉडिफिकेशन के लिए भेजा गया। मॉडिफिकेशन के बाद साल 2016 के अंत में इसे राष्ट्रपति के मुख्य विमान के रूप में तैयार किया गया।