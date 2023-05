बीजिंग, एएनआई। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की जी20 बैठक आयोजित करने का दृढ़ता से विरोध करता है। हम ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने भारत प्रशासित कश्मीर में आयोजित होने वाली जी20 की बैठकों और कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की खबरों पर कहा है।

China firmly opposes holding any form of G20 meetings on disputed territory. We will not attend such meetings: Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin on reports that China will boycott meetings and events for the G20 planned to be held in Indian-administered Kashmir

