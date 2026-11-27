डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन की एक अदालत ने गुआंग्शी क्षेत्र के पूर्व चेयरमैन लैन तियानली को रिश्वतखोरी के मामले में मौत की सजा सुनाई है, लेकिन इसमें दो साल की मोहलत (रिप्रीव) भी दी गई है।

लैन ने 2008 से 2025 के बीच अपने सरकारी पदों का फायदा उठाकर लोगों और संगठनों की मदद की और इसके बदले में 88 मिलियन डॉलर की रिश्वत ली।

इस मोहलत का मतलब यह है कि अगर लैन इस दौरान कोई और अपराध नहीं करते हैं, तो उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार सजा आजीवन कारावास में बदल जाने के बाद, लैन को सजा में और कोई छूट या पैरोल नहीं मिलेगी।