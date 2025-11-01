Language
    शी चिनफिंग की बड़ी घोषणा, अगले साल चीन के इस शहर में होगा एपेक शिखर सम्मेलन; कौन-कौन से देश होंगे शामिल?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:35 PM (IST)

    चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने घोषणा की है कि अगले साल नवंबर में शेनझेन में एपेक देशों के आर्थिक नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा। इस शिखर सम्मेलन में 21 एशियाई और प्रशांत परिधीय देशों के नेता शामिल होंगे। यह तीसरी बार है जब चीन एपेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। शी चिनफिंग ने एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग पर जोर दिया।

    अगले साल चीन के इस शहर में होगा एपेक शिखर सम्मेलन (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने घोषणा की है कि अगले साल नवंबर में शेनझेन में एपेक देशों के आर्थिक नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा। शिखर सम्मेलन में 21 एशियाई और प्रशांत परिधीय देशों के नेता शामिल होंगे। ये तीसरी बार है जब चीन एशिया पैसेफिक इकोनोमिक कोआपरेशन (एपेक) देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है।

    दक्षिण कोरिया के ग्योंग्जू में शनिवार को 32वीं एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक के दूसरे सत्र में शी ने कहा कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को मजबूत करना चाहिए, नए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए और संयुक्त रूप से एक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य का निर्माण करना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं को मानवता के कल्याण को दिमाग में रखना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्वस्थ और व्यवस्थागत विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि लाभदायक, सुरक्षित और एकसमान दिशा निर्धारित की जा सके।

    अर्थव्यवस्थाओं को समान लेकिन भिन्न जिम्मेदारियों को दृढ़तापूर्वक पूरा करना चाहिए और विकसित अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील देशों को फंडिंग, तकनीक और क्षमता विकास के जरिये जरूरी सहयोग देना चाहिए। 

    अगले एपेक शिखर सम्मेलन के लिए शेनझेन के चुनाव पर शी ने कहा कि प्रशांत तट पर स्थित ये शहर कभी छोटा, बेहद पिछड़ा मछुआरों का गांव था, जो बीते कुछ दशकों में अंतरराष्ट्रीय महानगर का स्वरूप ले चुका है। बता दें कि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए मुक्त और खुले व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एपेक का गठन 1989 में किया गया था।

