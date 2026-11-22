डिजिटल डेस्क, टोरंटो। भारतीय मूल के कनाडा के पूर्व मंत्री नवदीप बैंस को ओंटारियो में लिबरल पार्टी का नया नेता चुना गया है। उन्होंने पार्टी को अगले चुनाव के लिए तैयार करने पर ध्यान देने का संकल्प लिया।

ग्लोबल न्यूज के अनुसार, 49 वर्षीय बैंस को पार्टी के नेतृत्व चयन सम्मेलन में तीसरे और अंतिम दौर के मतदान में 50.3 प्रतिशत वोट मिले। पूर्व कैबिनेट मंत्री बैंस, पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सबसे बड़े समर्थकों में से एक रहे हैं।

प्रांत में 2018 से कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में है। प्रांतीय लिबरल पार्टी जनवरी में बोनी क्रोम्बी के इस्तीफे के बाद से लंबे समय के लिए किसी नेता के बिना थी। बैंस पार्टी के तीसरे नेता हैं। बैंस के सामने कई चुनौतियां होंगी, जिनमें विधानमंडल में उनकी कोई सीट न होना भी शामिल है।