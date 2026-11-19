डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिद्दू मूसेवाला की हत्या में शामिल गोल्डी बराड़ की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। क्योंकि जहां वह छिपकर बैठा है अब उस देश ने उसको मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है।

कनाडा ने सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को 250,000 डॉलर तक का इनाम देने की घोषणा की है।

कनाडा ने उसे बोलो कार्यक्रम की कनाडा के सबसे वांछित भगोड़ों की नई टॉप 25 सूची में नंबर एक संदिग्ध के रूप में नामित किया है।

सूत्रों के मुताबिक, बराड़, जिसका नाम अमेरिका के शीर्ष दस गैंगस्टरों की सूची में भी शामिल है, दोनों सूचियों में शीर्ष पर पहुंचने वाला भारतीय मूल का पहला गैंगस्टर है।

इस घटनाक्रम से यह भी संकेत मिलता है कि एफबीआई के ऑपरेशन हार्डबॉल के बाद ब्रार चुपके से कनाडा में घुस गया होगा, जिससे कनाडाई अधिकारियों को सतर्क होने का संकेत मिला।