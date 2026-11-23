डिजिटल डेस्क, ओटावा। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने डोनल्ड ट्रंप और उनकी (कार्नी की) नकल करने वाले हास्य कलाकारों के साथ मंच साझा किया। उन्होंने पत्रकारों के साथ आयोजित एक वार्षिक रात्रिभोज में अमेरिकी राष्ट्रपति और कनाडाई राजनेताओं को रोस्ट करने के लिए कुछ कामेडियनों की मदद ली।

कार्नी ने शनिवार को कहा, “मैं आपातकालीन हास्य बटन दबा रहा हूं।” इसके बाद हास्य कलाकार मार्क मैकिनी प्रधानमंत्री की नकल करते हुए मंच पर आए और फिर मार्क क्रिच ने ट्रंप की भूमिका निभाई। क्रिच ने ट्रंप के जोरदार हाथ मिलाने के खास अंदाज की नकल की और मंच पर कार्नी तथा मैकिनी से हाथ मिलाया। कार्नी ने ओवल ऑफिस को नया रूप देने के लिए भी ट्रंप का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, "यह एक मुश्किल कमरा है। मैं ओवल आफिस में जा चुका हूं। अकेले। इसके नए इंटीरियर डेकोरेटर के साथ।" व्हाइट हाउस लौटने के बाद से ट्रंप ने ओवल आफिस को सुनहरी सजावट, सोने की परत वाली चीजों और तस्वीरों से भर दिया है।