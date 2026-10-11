भारत आएगा कनाडा का 300 कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल, 30 साल में सबसे बड़ा व्यापार मिशन

पीटीआई, ओटावा। भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुने से अधिक करने के लक्ष्य के साथ कनाडा अगले सप्ताह करीब 300 कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल भारत भेजेगा।

पिछले 30 वर्षों से अधिक समय में यह भारत के लिए कनाडा का सबसे बड़ा व्यापार मिशन होगा। कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल 12 से 17 अक्टूबर तक मुंबई और बेंगलुरु का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग के नए अवसर तलाशना है।

सिद्धू ने कहा कि एयरोस्पेस, कृषि एवं खाद्य उत्पादों और स्वच्छ प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कनाडा की विशेषज्ञता को भारत की बढ़ती मांग से जोड़कर व्यापार का विस्तार किया जाएगा और नए निवेश आकर्षित किए जाएंगे। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत इस साल के अंत तक पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। समझौते को लेकर पांचवें दौर की वार्ता पांच से नौ अक्टूबर तक ओटावा में हुई।

दोनों देशों ने मार्च में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान व्यापार समझौते की दिशा में प्रयास तेज करने पर सहमति जताई थी। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 70 अरब कनाडाई डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।