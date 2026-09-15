आत्महत्या, नशा या दुर्घटना? NYC सबवे ट्रेन की चपेट में आने से पहले हंसते हुए दिख रहे थे युवक-युवती
न्यूयॉर्क शहर के सबवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से भारतीय मूल की मलाइका चित्रे और उनके दोस्त ...और पढ़ें
HighLights
न्यूयॉर्क सबवे ट्रेन से टकराकर भारतीय मूल के युवती और उसके दोस्त की मौत।
मलाइका चित्रे और नवम कौल रटगर्स यूनिवर्सिटी के स्नातक थे।
पुलिस आत्महत्या, नशे या दुर्घटना के पहलुओं की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। न्यू जर्सी की रहने वाली 24 वर्षीय भारतीय मूल की महिला और उसके दोस्त की न्यूयॉर्क शहर में एक सबवे ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों को मैनहट्टन स्टेशन पर पटरियों पर बैठे देखा गया था। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे ट्रेन की चपेट में कैसे और क्यों आए।
रटगर्स यूनिवर्सिटी से हाल ही में स्नातक करने वाले मलाइका चित्रे और नवम कौल तड़के 3 बजे के बाद लोअर मैनहट्टन के स्प्रिंग स्ट्रीट स्टेशन पर पटरियों पर थे, तभी दक्षिण की ओर जाने वाली नंबर 4 ट्रेन स्टेशन में दाखिल हुई।
ट्रेन ऑपरेटर ने दोनों को देखा और ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन वह टक्कर को टाल नहीं सकी। दोनों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। ट्रेन से करीब 100 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
ट्रैक पर क्या हुआ था?
मौत के आसपास की परिस्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या कौल पहले पटरियों पर गिरे या गए थे और चित्रे उनकी मदद करने के प्रयास में नीचे गई थीं, क्या नशे की इसमें कोई भूमिका थी, या आत्महत्या की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए।
न्यूयॉर्क डेली न्यूज के अनुसार, ट्रेन ऑपरेटर ने पर्यवेक्षकों को बताया कि उसने ट्रेन के आते समय पुरुष और महिला को ट्रैक पर बैठे देखा था। उसने ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, जब ट्रेन ने उन्हें टक्कर मारी तो चित्रे कथित तौर पर हंस रही थीं और कौल को अपनी ओर खींच रही थीं। कानून-प्रवर्तन ने बताया कि कौल शायद गिर गए थे या पटरियों पर चले गए थे और उसके बाद चित्रे उनके पीछे नीचे गईं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भी ट्रेन के आने से कुछ समय पहले दोनों एक साथ पटरियों पर बैठे दिखाई दिए। ऑपरेटर ने आपातकालीन ब्रेक लगाया था लेकिन ट्रेन को समय पर रोक नहीं सकी। मेडिकल परीक्षक ने अभी तक मौतों की परिस्थितियों की व्याख्या करने वाला आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
वे ट्रैक पर क्या कर रहे थे?
एक संभावना जिसकी जांच की जा रही है, वह यह है कि कौल पहले पटरियों पर पहुंचे और चित्रे उनकी मदद करने के लिए नीचे गईं। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि कौल गिरे थे या नीचे उतरे थे। ट्रेन की चपेट में आने से पहले चित्रे उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करती नजर आईं।
यदि इस बात की पुष्टि हो जाती है, तो हो सकता है कि चित्रे जानबूझकर ट्रेन के रास्ते में खुद को रखने के बजाय अपने दोस्त को बचाने के प्रयास में ट्रैक पर गई हों। हालांकि, जांचकर्ताओं ने यह स्थापित नहीं किया है कि पटरियों पर देखे जाने से ठीक पहले उनके साथ क्या हुआ था।
कानून-प्रवर्तन सूत्रों के अनुसार, जांचकर्ता इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या उनमें से एक या दोनों नशे में थे और क्या वे इतने अक्षम या विचलित हो सकते हैं कि आने वाली ट्रेन के खतरे को पहचान न सकें।
जिस फुटेज में ट्रेन के आते समय दोनों पटरियों पर दिखाई दे रहे हैं, उसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वे समझ पा रहे थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं निकला है कि इसमें शराब या ड्रग्स शामिल थे, और विष विज्ञान के परिणाम, यदि कोई हों, तो उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है।
आत्महत्या को भी एक संभावित कारण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के सूत्रों के अनुसार, घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
हालांकि, नोट का न होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि दोनों पटरियों पर कैसे आए, और जांचकर्ताओं ने यह निष्कर्ष भी नहीं निकाला है कि उनकी मौतें जानबूझकर की गई थीं। वर्तमान में, दोनों ट्रैक पर क्यों थे, इसका कोई स्थापित मकसद या कारण स्पष्ट नहीं है।
कौन थे मलाइका चित्रे और नवम कौल?
चित्रे और कौल लंबे समय से दोस्त थे, जिन्होंने एक ही समय में रटगर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी और 2024 में ग्रेजुएट हुए थे। न्यू जर्सी के साउथ ब्रंसविक के डेटन क्षेत्र की रहने वाली चित्रे ने पब्लिक हेल्थ में डिग्री और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में माइनर के साथ रटगर्स से स्नातक किया था।
वह दवा कंपनी में क्वालिटी ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रही थीं और हाल ही में उन्होंने टेम्पल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की पढ़ाई शुरू की थी।
न्यू जर्सी के सेयरविले के रहने वाले कौल ने रटगर्स बिजनेस स्कूल से फाइनेंस में डिग्री के साथ स्नातक किया था। वह 2025 से ब्लूमबर्ग में फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें जानने वालों के अनुसार, दोनों रटगर्स के आसपास एक ही सामाजिक दायरे और दक्षिण एशियाई समुदाय का हिस्सा थे।
रजनीकांत पिपलिया ने बताया कि दोनों एक ही सामाजिक परिवेश में पले-बढ़े थे और एक ही विस्तृत मित्र समूह का हिस्सा थे, जिनके बेटे कौल के करीबी दोस्त थे। पिपालिया ने बताया कि कौल नेपाली मूल के थे, जिनके माता-पिता लगभग 30 साल पहले अमेरिका आकर बस गए थे।
यह भी पढ़ें- न्यूयॉर्क सबवे की पटरी पर बैठे थे भारतीय मूल के युवती और उसके दोस्त, ट्रेन की चपेट में आने से मौत